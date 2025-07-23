魔鷹喪妻堅毅上場惹鼻酸　美記者哽咽轉發影片：需要紙巾

▲魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹洋砲魔鷹近日遭逢人生巨變，愛妻伊莉莎白在搭機來台途中身體不適，經治療後仍不幸辭世。這項噩耗震驚球迷圈，引起美國媒體關注，魔鷹曾效力的多支球隊社群平台也紛紛致哀。

台鋼雄鷹在22日晚間比賽結束後，特地為魔鷹舉行悼念儀式，現場觀眾報以溫暖掌聲，向這位堅毅洋將表達最深切的哀悼與支持。

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魔鷹曾效力大聯盟底特律老虎隊，長期關注老虎隊的美國記者沃爾登（Emily Waldon）在社群平台上透露，多方消息指出伊莉莎白是在毫無預警下驟然離世，留下魔鷹與兩名年幼的女兒。她寫道：「請將史蒂文和他的家人放在你們的思念與祈禱中。這真是令人心碎的消息。」她也轉發台鋼悼念儀式的影片並寫下，「你會需要紙巾。」

魔鷹在鏡頭前發表感性談話，向關心他的球迷致謝，動情言語令人動容，總教練洪一中與隊友們皆紅了眼眶。社群上不少球迷表示「看完落淚」、「願他堅強面對未來」、「全力支持魔鷹重返球場」。中職多位球員也在社群平台轉發影片表達哀悼，陳傑憲亦轉發並附上擁抱的表情符號。

Nos unimos a la pena que embarga al jugador Steven Moya, por el sensible fallecimiento de su esposa Elizabeth Esmeralda.



Deseamos pronta resignación.



Descanse en paz. pic.twitter.com/tuEhEpAnAL — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) July 20, 2025

魔鷹曾效力墨西哥聯盟（LMB），該聯盟官方帳號「Liga Mexicana de Beisbol」，以及他曾效力的蒙克洛瓦鋼鐵人（Acereros de Monclova）球團，也分別發文悼念。鋼鐵人寫道：「我們謹致最誠摯的慰問，願家人與親友在這段艱難時期中找到安慰與力量。」