世大運網球女雙闖4強保銅　驚險延續30年每屆都奪牌榮耀

▲世大運女雙李羽芸、林芳安挺進4強保底銅牌 。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華網球代表隊上屆成都世大運包辦5金，本屆新世代球員陷入苦戰，僅女雙李羽芸、林芳安挺進4強保底銅牌，兩人8強賽展現強大韌性，兩盤都從落後打到反超，以7比5、6比4逆轉擊敗地主德國第7種子迪特曼（Gina Dittmann）、赫爾曼（Sina Herrmann），延續網球隊自1995年起連續15屆在世大運奪牌的優良傳統。

本屆賽事在戶外紅土場地進行，李羽芸、林芳安位列女雙第3種子，首輪輪空後，次輪擊敗葡萄牙組合。8強賽來到中央球場迎戰地主強敵，首盤一度陷入2比5遭聽牌的危機，所幸急起直追連下5局逆轉；次盤再從2比4展開反擊，強勢連破對手發球局，連拿4局直落2晉級。

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李羽芸、林芳安連2盤大逆轉，4強賽將面對俄羅斯組合伊布拉吉莫娃（Alevtina Ibragimova）、扎伊采娃（Ksenia Zaytseva），力拚金牌戰門票。

上屆成都世大運，我國網球隊勇奪5金1銀1銅，是代表隊重要的獎牌庫，本屆僅李羽芸、林芳安挺進4強，確定能站上頒獎台，兩人驚險延續隊史30年來每屆世大運都有獎牌的優良傳統，也希望再接再厲，挑戰金牌榮耀。