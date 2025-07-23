45歲希爾登大聯盟回到初登板起點　生涯第14隊、橫跨六分區締傳奇

▲希爾（Rich Hill）。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

今年已經45歲的左投希爾（Rich Hill），在美國職棒大聯盟活躍超過20年，至今仍未高掛球鞋。23日（台灣時間），他被堪薩斯皇家隊叫上大聯盟，預計將在芝加哥小熊主場Wrigley球場先發登板，回到當年初登板的起點。這場登板也將替他寫下多項生涯里程碑。大聯盟官網整理他生涯重要事紀。

首先，這將是他生涯效力的第14支大聯盟球隊，追平傑克森（Edwin Jackson）所保持的聯盟紀錄。目前希爾已經超越已故的多特爾（Octavio Dotel），成為與傑克森並列史上最多球隊出賽紀錄保持人。此外，這也是他在40歲之後效力的第7支球隊，創下美聯、國聯與早期聯邦聯盟球員中的最高紀錄。

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巧合的是，希爾這次登板地點正是他在2005年以小熊隊身份初登板的地方。他當年以25歲之齡完成大聯盟初體驗，當日他接替名將麥達克斯（Greg Maddux）登板，面對的打者中包括卡布雷拉（Miguel Cabrera）與戴加多（Carlos Delgado）等強打。就在初登板一個多月後，他也迎來生涯首次先發，面對舊金山巨人主投五局失兩分，最終球隊以再見分獲勝。

自從2005年踏上大聯盟舞台以來，截至目前已有多達4,846名球員完成初登板，當中包括7月18日剛上場的遊騎兵選手佛里曼（Cody Freeman）。希爾在這樣劇烈世代更迭中仍屹立不搖，令人敬佩。

當他再次登板時，將成為自2012年莫伊爾（Jamie Moyer）（49歲191天）最後一次出賽以來最年長的先發投手。他也是大聯盟歷史上第18位年滿45歲仍先發的球員，並加入莫伊爾、克萊門斯（Roger Clemens）、強森（Randy Johnson）、威克菲爾德（Tim Wakefield）與柯隆（Bartolo Colon）之列，成為21世紀第6位達成此里程碑的資深投手。

不僅如此，希爾也將打破派瑞（Gaylord Perry）在1983年創下的皇家隊史最年長出賽紀錄（45歲又6天），成為皇家史上最高齡出場球員。這也讓皇家成為他生涯效力的第3支美聯中區球隊，前兩支分別為2013年的克里夫蘭守護者（當時為印地安人）與2020年的明尼蘇達雙城。

希爾的另一項傳奇之處在於，他的足跡已遍及大聯盟六大分區：國聯東區曾效力大都會，國聯西區效力過道奇與教士，國聯中區有小熊與海盜，美聯東區更有金鶯、紅襪、洋基與光芒四隊經歷，美聯西區則是運動家與天使，如今美聯中區則完整到齊。

一個超過20年的職業生涯中穿梭14支球隊、歷經無數高低起伏，希爾不僅在數據上寫下紀錄，他更以持續燃燒的鬥志與對棒球的熱愛，展現了真正屬於「老將」的傳奇精神。