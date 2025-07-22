運動雲

>

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今日（22日）回到澄清湖主場迎戰統一7-ELEVEn獅，場上7：1的勝利固然令人振奮，但更令人動容的，是洋砲魔鷹在悲痛中挺身而出的身影。賽後，魔鷹語帶哽咽地向球迷致意，感謝這段時間所收到的溫暖與支持。他也深情提醒所有人，要珍惜與親人相處的每一刻，「請擁抱你們的家人，把每天都當成最後一天去相處與珍惜。」

▲▼ 魔鷹 。（圖／截自CPBL.TV）

▲魔鷹 。（圖／截自CPBL.TV）

[廣告]請繼續往下閱讀...

強忍喪妻之痛，魔鷹選擇以球員的堅韌意志站上球場，今晚先發4棒指定打擊，首打席便以一記中外野高飛犧牲打送回首分，貢獻全場關鍵的勝利打點。全隊也在手臂繫上黑絲帶，陪伴他一起面對艱困時刻。

賽後，魔鷹特地向全場球迷說出心底話。他的聲音溫柔卻哽咽，「我只想和大家說聲感謝，我知道很多人在社群媒體上給我鼓勵，謝謝你們…」

「上週末對我來說真的很煎熬，我的信仰是基督，上天會給人一個目的…雖然我不太確定上帝現在想讓我做什麼，但我會繼續相信。」

他話未說完，幾度哽咽，場邊隊友吳念庭、張肇元、王柏融等人，教練團洪一中、吳俊良等，以及啦啦隊成員也忍不住淚崩。

魔鷹擦乾眼淚後，強忍情緒說道，「我還是會保持信仰，雖然無法了解上帝安排是什麼，還是會持續相信接下來會有好結果，請大家有空擁抱你們的家人，無論老婆小孩老公或是其他家人，我自己無法再和老婆說聲最後再見，你們要好好陪伴家人，珍惜彼此相處時光，請對家人保持微笑，把每一天相處，當作最後一天相處。」

和球迷道謝後，魔鷹走下球場，一一擁抱教練與隊友。那一刻，不分本土洋將、不分教練選手，全隊哭成一團。啦啦隊員們也淚眼婆娑，觀眾席間更是啜泣聲四起。

魔鷹直言，「雖然很痛，雖然這段時間會很難熬，但我還是會每天來球場，繼續努力練習，把最好的表現帶給大家。希望今年能幫助球隊拿下總冠軍，謝謝你們的支持，上帝保佑你們，我們下次見！」

▲▼ 魔鷹 。（圖／截自CPBL.TV）

▲洪總也哭了   。（圖／截自CPBL.TV）

關鍵字： 影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

沒有應援樂，只有掌聲　魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

沒有應援樂，只有掌聲　魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

李珠珢爆熱戀韓職球員朴洙鍾　富邦悍將：對網路傳聞不予評論

李珠珢爆熱戀韓職球員朴洙鍾　富邦悍將：對網路傳聞不予評論

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

明星賽60位女孩排舞獲讚爆　幕後功臣FA大頭扛舞蹈總監

明星賽60位女孩排舞獲讚爆　幕後功臣FA大頭扛舞蹈總監

大谷翔平炸本季第35彈！連3戰開轟 親手轟回自己失分

大谷翔平炸本季第35彈！連3戰開轟 親手轟回自己失分

投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

李珠珢爆戀韓職帥球星打破戀愛禁忌？　大前輩朴騏良發言引關注

李珠珢爆戀韓職帥球星打破戀愛禁忌？　大前輩朴騏良發言引關注

復健登板被批不敬　羅伯斯硬起來護大谷：不懂哪裡失禮？

復健登板被批不敬　羅伯斯硬起來護大谷：不懂哪裡失禮？

中華隊潛在人選費爾柴德再遭DFA　勇士為捕手清出空間

中華隊潛在人選費爾柴德再遭DFA　勇士為捕手清出空間

台鋼與狀元韋宏亮達簽約共識！　中職600萬紀錄依舊難撼動

台鋼與狀元韋宏亮達簽約共識！　中職600萬紀錄依舊難撼動

騙友改「避震」手能摸地板？　真的是損友餒XD

熱門新聞

沒有應援樂，只有掌聲　魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

李珠珢爆熱戀韓職球員朴洙鍾　富邦悍將：對網路傳聞不予評論

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

明星賽60位女孩排舞獲讚爆　幕後功臣FA大頭扛舞蹈總監

大谷翔平炸本季第35彈！連3戰開轟 親手轟回自己失分

投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

讀者回應

﻿

熱門新聞

1沒有應援只有掌聲　魔鷹首打席就建功

2富邦悍將回應李珠珢戀愛傳聞

3魔鷹賽後哽咽發聲　全場哭成一片

4明星賽60位排舞獲讚　幕後功臣曝

5大谷翔平連3場開轟！挨轟自己炸回來

最新新聞

1挑戰時限、項目都得問清楚　古久保揭密延長賽溝通過程

2麟榤配中國賽遭逆轉　連3站首輪止步

3林智平關鍵長打 桃猿延長11局4比3氣走味全

4魔鷹賽後哽咽發聲　全場哭成一片

5世大運中華鈍劍團體賽　無緣挺進4強

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

李珠珢熱跳應援曲突被遞麥　萌喊自己名被糾正秒改口XD

李珠珢首場個人生日見面會　感動落淚道謝台灣粉絲

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366