魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今日（22日）回到澄清湖主場迎戰統一7-ELEVEn獅，場上7：1的勝利固然令人振奮，但更令人動容的，是洋砲魔鷹在悲痛中挺身而出的身影。賽後，魔鷹語帶哽咽地向球迷致意，感謝這段時間所收到的溫暖與支持。他也深情提醒所有人，要珍惜與親人相處的每一刻，「請擁抱你們的家人，把每天都當成最後一天去相處與珍惜。」

▲魔鷹 。（圖／截自CPBL.TV）

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強忍喪妻之痛，魔鷹選擇以球員的堅韌意志站上球場，今晚先發4棒指定打擊，首打席便以一記中外野高飛犧牲打送回首分，貢獻全場關鍵的勝利打點。全隊也在手臂繫上黑絲帶，陪伴他一起面對艱困時刻。

賽後，魔鷹特地向全場球迷說出心底話。他的聲音溫柔卻哽咽，「我只想和大家說聲感謝，我知道很多人在社群媒體上給我鼓勵，謝謝你們…」

「上週末對我來說真的很煎熬，我的信仰是基督，上天會給人一個目的…雖然我不太確定上帝現在想讓我做什麼，但我會繼續相信。」

他話未說完，幾度哽咽，場邊隊友吳念庭、張肇元、王柏融等人，教練團洪一中、吳俊良等，以及啦啦隊成員也忍不住淚崩。

魔鷹擦乾眼淚後，強忍情緒說道，「我還是會保持信仰，雖然無法了解上帝安排是什麼，還是會持續相信接下來會有好結果，請大家有空擁抱你們的家人，無論老婆小孩老公或是其他家人，我自己無法再和老婆說聲最後再見，你們要好好陪伴家人，珍惜彼此相處時光，請對家人保持微笑，把每一天相處，當作最後一天相處。」

和球迷道謝後，魔鷹走下球場，一一擁抱教練與隊友。那一刻，不分本土洋將、不分教練選手，全隊哭成一團。啦啦隊員們也淚眼婆娑，觀眾席間更是啜泣聲四起。

魔鷹直言，「雖然很痛，雖然這段時間會很難熬，但我還是會每天來球場，繼續努力練習，把最好的表現帶給大家。希望今年能幫助球隊拿下總冠軍，謝謝你們的支持，上帝保佑你們，我們下次見！」

▲洪總也哭了 。（圖／截自CPBL.TV）