里拉德回歸首季不打球改當教練　畢拉普斯：讓他每天有事做

▲里拉德新賽季出任「球員教練」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

拓荒者正式迎回隊魂里拉德（Damian Lillard），儘管他將因阿基里斯腱撕裂傷勢缺席重返首季，但總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）已明確表示，這位老將在休養期間仍將扮演極為重要的「球員教練」角色，繼續幫助球隊。

畢拉普斯在記者會上當著里拉德的面笑著說，「我告訴他，他將成為NBA史上薪資最高的助理教練，因為我會讓他每天都有工作要做。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

This year he's gonna be the highest-paid assistant coach in league history. Imma be putting him to work everyday."



Chauncey Billups on Damian Lillard



(via @trailblazers) pic.twitter.com/qR3zSjrV4Z — Bleacher Report (@BleacherReport) July 22, 2025

里拉德日前被公鹿釋出後重返效力11年的老東家，與拓荒者簽下3年4200萬美元合約，他因阿基里斯腱傷勢預計下季將整季報銷，首年合約幾乎確定是空白的1年，但他仍將以「註冊球員」的身分，擔任如同過去熱火傳奇哈斯勒姆（Udonis Haslem）或勇士伊古達拉（Andre Iguodala）般的精神領袖與場邊智囊。

里拉德對於球隊為他保留空間也表達感謝，「我對這扇門重新為我打開深感感激。」雖無法立刻貢獻場上數據，他上季在公鹿仍有場均24.9分、7.1助攻、三分命中率37.6%的穩定火力，連續3季入選全明星，未來復出依然值得期待。

這份合約第2年起，里拉德將有機會重返場上，並於2027-28賽季擁有球員選項。