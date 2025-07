里拉德回歸首季不打球改當教練　畢拉普斯：讓他每天有事做

▲里拉德新賽季出任「球員教練」。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

拓荒者正式迎回隊魂里拉德(Damian Lillard),儘管他將因阿基里斯腱撕裂傷勢缺席重返首季,但總教練畢拉普斯(Chauncey Billups)已明確表示,這位老將在休養期間仍將扮演極為重要的「球員教練」角色,繼續幫助球隊。

畢拉普斯在記者會上當著里拉德的面笑著說,「我告訴他,他將成為NBA史上薪資最高的助理教練,因為我會讓他每天都有工作要做。」

This year he's gonna be the highest-paid assistant coach in league history. Imma be putting him to work everyday."



Chauncey Billups on Damian Lillard



