復健登板被批不敬　羅伯斯硬起來護大谷：不懂哪裡失禮？

▲羅伯斯反駁「復健登板不敬」批評：不理解哪裡失禮 強調保護大谷為優先。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在由「ABEMA」平台播出的節目《早安羅伯斯》中出現，對於針對大谷翔平以「投打二刀流」身份回歸所引發的「批評聲浪」，表達了他的反駁立場。

在7月21日播出的節目中，羅伯斯回顧了上半季讓人印象深刻的時刻，包括：7月2日（台灣時間3日）對白襪隊時，柯蕭（Clayton Kershaw）投手達成生涯3000次三振紀錄，以及6月16日（同17日）大谷對教士隊先發登板的比賽。

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在那場比賽中，大谷僅投了1局，被打2支安打、失1分。儘管不少人為他的復出喝采，但也有意見指出他未經小聯盟實戰調整就直接登板，「在正式比賽中復健對對手不敬」。

對此，羅伯斯表示，「翔平投1到3局，並以二刀流形式為道奇隊做出貢獻。我實在不明白這有哪裡失禮。」他接著強調，「我們不可能讓所有人都滿意，每個人都有自己的意見。但我們的立場很清楚：我們想保護大谷，也想贏得比賽。」

連同今天，截至目前為止，大谷本季已先發6場，共投12局，被打9支安打，僅失2分，防禦率1.50，並送出13次三振，展現高水準的投球內容。