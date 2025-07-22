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台南球場受災尚在修復　統一獅8月底前主場確定異動

▲台南棒球場風災損失及修繕時程預計八月完成，影響獅隊八月例行賽調整待確認後另行公布。（圖／統一獅提供）

▲台南棒球場風災損失及修繕時程預計八月完成，影響獅隊八月例行賽調整待確認後另行公布。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

受近期颱風影響，台南棒球場部分設施受損。為確保民眾安全與場地使用穩定，統一7-ELEVEN獅球團已展開場館修繕前的準備作業，整體損失評估與修繕建議報告預計於8月初完成。

目前損害主要集中在三壘側看台頂棚，球團已先行進行拆除作業，並同步委託專業結構技師對球場結構進行全面檢查。評估報告內容將包含結構安全判定與修繕建議方案，為後續整建作業提供依據。

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鑒於7、8月仍為颱風活躍季節，球團表示將以「民眾安全優先」為最高原則，審慎規劃場地修繕及啟用時程。

依據目前災後進度，修繕時程尚待確認。待技師出具具體建議與施工廠商評估後，才能釐清工期與完工時間。

此外，球場修復完成後仍需進行實地安全性再次確認，確認無虞後方能重新開放觀眾入場。

由於球場無法如期使用，目前已確定統一獅隊主場賽事至8月底皆將受影響。球團已積極與聯盟協調更換比賽場地，相關調整將待定案後正式公告。

至於已購票觀眾的退票事宜與球隊完整賽程異動資訊，統一獅球團將在細節確認後另行公告，敬請球迷耐心等候。

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