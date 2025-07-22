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「打第九棒也行」大谷翔平不在意打幾棒　大家舒服就好

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平今天對戰雙城，連2天擔任第二棒指定打擊，此戰同時先發登板，繳出3局失1分、3次三振的表現，打擊方面則在首局擊出逆轉兩分砲，幫助道奇終場以5比2奪勝，終止三連敗。

對於連兩場擔任「第二棒」的安排，大谷翔平直言，自己對於棒次安排毫無意見，甚至表示，「如果教練安排我打第九棒也沒關係。」

前一戰對釀酒人，大谷是自2023年6月16日以來，睽違399天再次以第二棒出賽，並以本季第34號全壘打回應信任；而在21日的比賽中，他在首局貝茲（Mookie Betts）選到四壞球上壘後，隨即擊出第35轟，且連3場開轟，一棒逆轉比數，奠定勝基。

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談及打序調整，大谷表示，「完全沒有不滿。讓大家打得舒服最重要。」他透露，當前一晚接獲總教練通知打序變動時，他回覆簡短但有力，「第九棒也沒問題。」

大谷進一步說明，他並不會因為打第幾棒而受到影響，「「我真的不太在意打第幾棒。這幾天打擊上的『視野感覺』越來越好，這才是最重要的，跟打序無關。我覺得自己的狀態正在慢慢變好。」

外界關心以「投手兼打者」身份出賽時，若首局就排在前段棒次是否會影響備戰節奏。對此，大谷一如既往地冷靜回應，

「其實差別不大。大家常說首局是關鍵，但首局之後，第1棒或第2棒都不一定是先上場，所以沒什麼差別。」

關鍵字： 大谷翔平道奇雙城棒球全壘打

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