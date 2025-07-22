李珠珢爆戀韓職帥球星打破戀愛禁忌？　大前輩朴騏良發言引關注

▲朴騏良。（圖／翻攝自朴騏良IG）

記者楊舒帆／綜合報導

悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢與Kiwoom英雄隊球員朴洙鐘爆出戀情緋聞，引發台、韓網友熱議，而啦啦隊大前輩朴騏良近期在節目中的一段發言，也被拿出來討論，是否意有所指。

據韓媒《體育東亞》朴騏良即將於22日晚間播出的SBS綜藝節目 《脫掉鞋子恢單4Men》 中登場，與演員崔振赫、After School出身的藝人李珠妍，以及搞笑藝人申奎鎮一同錄影。節目中她提到啦啦隊圈內的潛規則：「雖然經常收到選手們私訊搭訕，但啦啦隊與球員之間的戀愛，其實是業界默認的禁忌。」

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朴騏良還展示自己招牌動作「敲頭舞」，笑稱「敲一下頭，得分運就會上升」，並在現場帶動啦啦隊氣氛，引發不少笑聲。

韓媒指出，而巧合的是，就在節目播出前夕，李珠珢與朴洙鐘的四格甜蜜合照在南韓網路社群瘋傳，兩人自然親密的肢體互動（包括比心、搭肩）掀起戀情疑雲。兩人原先在私人社群帳號上互相關注，如今已取消追蹤，李珠珢的手機背景還曾被發現設為朴洙鐘的照片。對此，雙方目前均未正面回應，也未承認或否認戀情。

李珠珢曾是起亞虎啦啦隊成員，憑「삐끼삐끼（Bbi-kki-bbi-kki）」舞蹈挑戰爆紅。之後短暫加入台灣中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，今年4月重返韓職，加盟LG Twins應援團，台韓兩地都擁有高人氣。

▲李珠珢,朴洙鍾。（圖／翻攝自Instagram／su._.bell、0724.32）