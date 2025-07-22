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大谷翔平炸本季第35彈！連3戰開轟 親手轟回自己失分

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平 今天雙刀出擊對戰雙城。首局無人出局、一壘有跑者時轟出第35支全壘打，且是發兩分砲，自己超前比數，也寫下連續3場開轟的紀錄。

本場比賽是他與雙城先發投手費斯塔（David Festa）首次對決。雖然大谷在首局登板時就遭對方開路先鋒巴克斯頓（Byron Buxton）轟出左中間陽春砲先馳得點，但他隨即以打者身份親手追回失分，開轟幫助道奇以2比1反超比分。

這發逆轉彈擊球初速高達113.4英里（約182.5公里），飛行距離達441英尺（約134.4公尺），火力驚人。

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《Dodgers Nation》卡姆拉斯（Noah Camras）在社群平台X上感嘆寫道：「他真的是另一個次元的存在。」

這是大谷手術復出後的第6場登板，上一次出賽是在7月12日對上巨人，當時他投滿3局僅被敲出1支安打、無失分並送出4次三振，寫下復出後最長登板紀錄。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平洛杉磯道奇全壘打火力全開連續開轟

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