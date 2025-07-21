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快訊／金怡君2比0力退波蘭頭號種子　勇闖跆拳道金牌戰

▲▼2025年萊茵魯爾世大運，跆拳道邱義睿、金怡君 。（圖／大專體總提供）

▲2025年萊茵魯爾世大運，跆拳道金怡君勇闖金牌戰 。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年萊茵魯爾世大運跆拳道對打賽事今（21日）持續進行，男子74公斤級的邱義睿晚間在4強賽不敵該量級世界第1的喬治亞名將金楚拉什維利（Zurab Kintsurashvili），收穫一面銅牌，緊接著女子73公斤以上級的布農女戰士金怡君，出戰波蘭頭號種子哈雷姆札（Dagmara Haremza），儘管身高處於劣勢，仍以2比0勝出，搶下金牌戰門票。

女子73公斤以上級的金怡君，因該量級參賽人數較少，首輪輪空，直接晉級16強。她接下來兩戰連續擊敗地主德國選手胡索維奇（Esmeralda Husovic）、俄羅斯好手什維德科娃（Polina Shvedkova），闖進4強賽保銅，晚間與世界第5、波蘭頭號種子哈雷姆札（Dagmara Haremza）爭奪金牌戰資格。

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4強賽首回合，儘管對手擁有身高優勢，金怡君成功的防守，加上對手連續倒地，金怡君先得2分，以2比1先下一城。次回合，金怡君雖先出界失分，不過她隨後把握機會反擊，反以2比1連下2局勝出，順利闖進金牌戰。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運跆拳道

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