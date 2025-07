利物浦32億簽下法蘭克福射手艾基提克　主帥已親自溝通定位

▲艾基提克(Hugo Ekitike)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

英超豪門利物浦於今夏轉會市場再出重手,據《ESPN》與《Sky Sports》多方消息證實,紅軍已與德甲勁旅法蘭克福達成總值7900萬英鎊(約32.39億新台幣)的協議,簽下年僅23歲的法國前鋒艾基提克(Hugo Ekitike)。消息指出,艾基提克已同意一紙為期6年的長約,並將於週二抵達英國接受體檢,隨即完成正式簽約。

Hugo Ekitike lands on Merseyside today ahead of medical tests on Tuesday as new Liverpool player.



6 year contract ready, as Ekitike only wanted #LFC despite Eintracht waiting for more clubs to join the race last week. pic.twitter.com/mKOrgiRLYW