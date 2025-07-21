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利物浦32億簽下法蘭克福射手艾基提克　主帥已親自溝通定位

▲艾基提克（Hugo Ekitike）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾基提克（Hugo Ekitike）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

英超豪門利物浦於今夏轉會市場再出重手，據《ESPN》與《Sky Sports》多方消息證實，紅軍已與德甲勁旅法蘭克福達成總值7900萬英鎊（約32.39億新台幣）的協議，簽下年僅23歲的法國前鋒艾基提克（Hugo Ekitike）。消息指出，艾基提克已同意一紙為期6年的長約，並將於週二抵達英國接受體檢，隨即完成正式簽約。

據報導，這筆轉會包括6900萬英鎊的固定轉會費，以及1000萬英鎊的浮動獎金，條件與利物浦奪冠成績及球員個人貢獻掛鉤，屬於「達成不易、但紅軍樂見其成」的類型；值得一提的是，艾基提克的前東家巴黎聖日耳曼也將從中獲得20%的分成，約1380萬英鎊。

據《ESPN》消息人士透露，艾基提克已與利物浦新任主帥斯洛特（Arne Slot）完成溝通，雙方對於其未來定位有清楚共識；「斯洛特清楚的告訴我，他希望我成為球隊的正印9號，這正是我想要的位置和挑戰。」艾基提克私下向消息人士表示。

消息指出，艾基提克長期以來對加盟利物浦抱有強烈意願，儘管曼聯與紐卡索聯都曾接觸過這名法國射手，其中紐卡更在上週提出6450萬英鎊的報價，遭法蘭克福回絕；同時，紅軍也曾向紐卡詢問購買伊薩克（Alexander Isak），但遭明確拒絕。

艾基提克堅定選擇了利物浦，而據消息來源，他本人認為英超舞台是邁向法國國家隊的關鍵一步；「他相信，加盟利物浦、在英超表現出色，將是入選法國國家隊、挑戰2026年世界盃的最佳途徑。」ESPN援引內部消息指出。

艾基提克在2023–24賽季於各項賽事共為法蘭克福出場48次，攻入22球，其中德甲貢獻15球，是球隊晉級歐冠資格的關鍵人物；他於今年2月由巴黎聖日耳曼轉會而來，短短半季即成主力。

在週六對FSV法蘭克福的季前熱身賽中，他被列為未出場替補，賽後法蘭克福主帥受訪時坦言：「如果他離隊，將是我們非常苦澀的損失。」（原文："a bitter loss"）

關鍵字： 利物浦足球法蘭克福

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