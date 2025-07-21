跆拳道再添2面獎牌！　邱義睿、金怡君闖世大運4強保銅

▲2025年萊茵魯爾世大運，跆拳道邱義睿 。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年萊茵魯爾世大運跆拳道對打賽事今（21日）持續進行，台灣共有4位好手出賽，男子74公斤級的邱義睿連過3關闖進4強，女子73公斤以上級的金怡君首輪輪空，也順利挺進準決賽，跆拳代表隊至少再添兩面銅牌，兩人今晚將力拚金牌戰門票。

2年前在成都世大運奪下男子68公斤級銀牌的邱義睿，今年將量級提升至74公斤級，本屆世大運首輪以16比3、12比0橫掃波蘭選手庫德諾赫（Lukasz Robert Cudnoch）；16強賽以15比13、14比2擊退亞塞拜然選手伊斯邁伊札達（Nijat Ismayilzada）；8強賽再以12比0、16比3力退世界第20的法國好手阿姆里（Bassem Amri），強勢挺進4強。

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▲2025年萊茵魯爾世大運，跆拳道邱義睿 。（圖／大專體總提供）

邱義睿將在台灣時間晚間10點30分，迎戰該量級世界第1的喬治亞名將金楚拉什維利（Zurab Kintsurashvili）。

另外，女子73公斤以上級的金怡君，因該級參賽人數較少，首輪輪空，直接晉級16強。她連續擊敗地主德國選手胡索維奇（Esmeralda Husovic）、俄羅斯好手什維德科娃（Polina Shvedkova），晚間11點將與世界第5、波蘭頭號種子哈雷姆札（Dagmara Haremza）爭奪金牌戰席次。

截至目前，跆拳道是中華隊本屆世大運最大的「獎牌庫」，累計1金（品勢女團）、2銀（女子46公斤級黃映瑄、男子80公斤級洪俊義）、1銅（品勢男團），今晚至少再添2面銅牌。

▲▼2025年萊茵魯爾世大運，跆拳道金怡君 。（圖／大專體總提供）