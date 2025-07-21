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高雄發錢了！世大運桌球男團首摘金　高承睿可領20萬獎助金

▲▼高雄發錢了！世大運桌球男團首摘金　高承睿可領20萬獎助金。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲世大運桌球男團首摘金，高雄將發20萬獎助金給高承睿。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽20日晚間舉行金牌戰，台灣代表隊高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞展現實力與最佳默契，以3比2擊敗中國，創歷史奪下隊史首金。其中，高雄選手高承睿可獲頒高雄市體育獎助金20萬元，另外，羽球混團摘下銀牌，選手許尹鏸則可獲頒15萬元。

▲▼高雄發錢了！世大運桌球男團首摘金　高承睿可領20萬獎助金。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲世大運台灣桌球男團首摘金。（圖／記者賴文萱翻攝）

此次比賽，台灣桌球男團代表隊展現超高球技及團隊默契，以3：2淘汰實力堅強的中國隊，成功搶下男團隊史上第一面金牌。高雄市長陳其邁肯定柚子同學的努力，也謝謝每位選手的全力以赴，期待選手充分休息後繼續站上國際舞台帶來更多精彩賽事。

此外，7月20日凌晨在2025年德國萊茵魯爾世大運羽球混合團體賽4強賽，台灣代表隊以3：1淘汰印度代表隊，高雄選手許尹鏸表現亮眼，最後第4點女雙與楊筑云聯手，直落二力退印度隊，也幫助台灣隊搶下決賽門票。

▲▼高雄發錢了！世大運桌球男團首摘金　高承睿可領20萬獎助金。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2025萊茵魯爾世大運羽球混團銀牌到手，許尹鏸可獲頒15萬獎助金。（圖／記者賴文萱翻攝）

7月21日凌晨上演羽球混合團體金牌戰，台灣與中國隊正面交鋒，激戰四局以1：3摘下銀牌，雖無緣三連霸，仍寫下新世代的榮耀篇章。

依據「高雄市體育獎助金發給辦法」，高雄選手高承睿代表台灣奪下世大運金牌，可獲頒高雄市體育獎助金20萬元，羽球混團許尹鏸則可獲頒15萬元。

運發局指出，本屆世大運我國派出196名選手參與15個運動種類的競賽，包括田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道、排球、划船及沙灘排球等運動競賽，其中高雄市籍選手計有13人。

分別為田徑謝元愷、林祐賢；游泳莊沐倫；桌球高承睿；羽球許尹鏸；網球羅翊睿、林芳安；擊劍吳米雅；柔道邱韋傑、林葳婷；籃球李宜樺；排球劉雙菱、許菀芸等。

運發局邀請大家持續關注世大運賽事，為台灣選手加油，並感謝代表團隊醫、物理治療師、運動防護員、運動科學研究人員及行政後援團隊的付出，期許每位選手都能達到參賽目標，突破自己並為國爭光。

關鍵字： 世大運高雄籍選手桌球男團羽球混團高市體育獎

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