魔鷹承受喪妻巨變退出明星賽　聯盟宣布不懲處

▲台鋼魔鷹與太太。（資料照／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹魔鷹選手原本獲選為中華職棒本年度明星賽「明星隊」成員，卻因賽前遭遇家人突發緊急事故，被迫宣布退出參賽。聯盟經過慎重評估後，考量該選手需專心處理家務，因此以體恤為由決定不予以禁賽或懲處。

魔鷹的太太於18日搭機來台，計畫與魔鷹團聚並一同參與明星賽活動，然而飛行途中她身體突感不適，班機抵台後即送醫搶救，最終仍無法挽回生命。

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面對突如其來的家庭巨變，魔鷹不得不宣布退出原訂參加的明星賽，在球團人員全程陪同下，現正處理後續安葬與家屬安頓事宜，對於原本期待在明星賽看到魔鷹身影的球迷，球團也代為表達歉意與感謝大家的體諒。

根據中華職棒聯盟規定，無論是票選或推薦入選的明星賽球員，若因傷或其他因素無法出席，不僅將列入明星賽傷兵名單，也將喪失該場次相關獎金資格。

並依照2018年（107年）12月通過的常務理事會修定內容，明星賽後7日內不得出賽。

但中華職棒今說明，「台鋼球團魔鷹選手爲本年度聯盟明星賽明星隊成員之一，原定參加明星賽，因遭逢家人突發事故，以致賽前辭退參加本年度明星賽活動。」

由於事發突然，聯盟考量魔鷹選手須要時間親自處理相關事務，將不予以禁賽處分。