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Wing Stars閃耀中職明星賽　18位成員熱血應援全場沸騰

▲Wing Stars上排右起安芝儇、Mingo、一粒、螢螢、毛毛、筱雯、林浠、圈圈、芋頭、ET、Nina；下排右起恬魚、妡0、瑈瑈、昆昆、李樂、芃芃、JC參加中職明星賽演出圓滿落幕。桂田文創提供

▲Wing Stars上排右起安芝儇、Mingo、一粒、螢螢、毛毛、筱雯、林浠、圈圈、芋頭、ET、Nina；下排右起恬魚、妡0、瑈瑈、昆昆、李樂、芃芃、JC參加中職明星賽演出圓滿落幕。桂田文創提供

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒年度盛事「2025年台灣精品中華職棒明星對抗賽」於7月19日與20日在台北大巨蛋圓滿落幕，場內氣氛沸騰，其中來自台鋼雄鷹啦啦隊的Wing Stars派出18位人氣成員助陣應援，舞台魅力驚艷全場，與其他五隊啦啦隊一同點燃球場熱情。

Wing Stars本次動員包含圈圈、恬魚、昆昆、李樂、JC、妡0、一粒、瑈瑈、林浠、毛毛、筱雯、螢螢等多位高人氣成員，搭配第二屆新秀ET、芃芃、芋頭與Nina，更有韓籍成員安芝儇與Mingo同場演出。她們以節奏整齊、氣勢十足的舞蹈和應援口號，徹底炒熱現場超過萬名觀眾的熱血氛圍。

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▲因明星賽參加名額有限，Wing Stars已先於5月舉行隊內進行評比，評比內容包含各隊應援舞蹈的抽考、疾風街道，以及口條應對等。桂田文創提供

▲因明星賽參加名額有限，Wing Stars已先於5月舉行隊內進行評比，評比內容包含各隊應援舞蹈的抽考、疾風街道，以及口條應對等。桂田文創提供

觀眾反應熱烈，甚至有球迷在社群平台留言「路上聽到有人說台鋼啦啦隊真的超會跳！」，可見Wing Stars的舞蹈實力與現場感染力獲得高度認可。

由於明星賽應援名額有限，Wing Stars早在5月就進行內部評比，考核包括應援舞蹈抽考、疾風街道應變能力及現場口條表現等，最終選出這18位代表隊伍出征，實力不容小覷。

▲Wing Stars派出18位人氣成員參與應援，與其他五隊啦啦隊女孩一同以最華麗與整齊劃一的演出，炒熱全場氣氛，為所有球員加油打氣。桂田文創提供。

▲Wing Stars派出18位人氣成員參與應援，與其他五隊啦啦隊女孩一同以最華麗與整齊劃一的演出，炒熱全場氣氛，為所有球員加油打氣。桂田文創提供。

其中有「霸告」稱號的妡0分享：「明星賽真的超好玩，不僅能和其他隊的女孩一起跳舞，還能看到平常嚴肅的教練大解放！」而首次參與明星賽的毛毛則坦言因緊張沒能盡情發揮，也來不及與其他啦啦隊互動，直呼「太可惜了！」但已經開始期待明年的參與機會。

Wing Stars雖是中職最年輕的啦啦隊，自成軍以來憑藉甜美外型、活力舞風及團隊魅力迅速圈粉無數。經過一年多的磨練，不僅心態更加穩健，舞台上的表現也越發成熟。即便與五隊老牌啦啦隊同場競技，Wing Stars依舊以精準整齊的舞步與親切互動，展現高度專業與自信。

未來，Wing Stars將持續在每一場賽事與球團活動中全力以赴，帶給球迷更多熱血沸騰的應援演出，用熱情舞動棒球場的每一刻。

關鍵字： 中華職棒CPBL明星賽台鋼雄鷹

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