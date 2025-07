蘇亞雷斯火力全開連2戰雙響砲　響尾蛇橫掃紅雀重返5成勝率

▲蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)單場雙響。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

響尾蛇重砲蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)今天(21日)再度展現強大火力,在對陣紅雀的比賽中,他敲出本季第6場、連2天雙響砲,帶領球隊5比3奪勝,響尾蛇不僅完成3連戰橫掃,也將戰績拉回五成(50勝50敗),繼續朝國聯外卡席次邁進。

蘇亞雷斯此役在1局下半即敲出三分砲,幫助響尾蛇打下4分大局,隨後他在3局下半再擊出一發陽春砲完成單場雙響,這2支全壘打不僅為球隊提供決定性攻勢,也讓蘇亞雷斯的個人數據更上層樓。

截至目前為止,蘇亞雷斯在98場出賽中累積35支全壘打與85分打點,打擊三圍為.249/.331/.466,展現頂級長打火力。

響尾蛇總教練洛伏洛(Torey Lovullo)賽後盛讚蘇亞雷斯的表現:「這真是一場精彩的比賽,他用2支全壘打幫我們建立4分領先,他在第1局就準備好要開轟,現在35轟、超過80分打點,這是一個魔幻的球季,他每晚都在持續堆積成績。」

響尾蛇目前距離國聯外卡最後一席仍有4.5場勝差,雖然前方仍有4支球隊需要超越,但近期面對紅雀的橫掃勝利讓球隊士氣大振,管理層也開始考慮是否保留現有陣容,避免在交易截止日前成為「賣家」。

