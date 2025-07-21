蘇亞雷斯火力全開連2戰雙響砲　響尾蛇橫掃紅雀重返5成勝率

▲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）單場雙響。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）今天（21日）再度展現強大火力，在對陣紅雀的比賽中，他敲出本季第6場、連2天雙響砲，帶領球隊5比3奪勝，響尾蛇不僅完成3連戰橫掃，也將戰績拉回五成（50勝50敗），繼續朝國聯外卡席次邁進。

蘇亞雷斯此役在1局下半即敲出三分砲，幫助響尾蛇打下4分大局，隨後他在3局下半再擊出一發陽春砲完成單場雙響，這2支全壘打不僅為球隊提供決定性攻勢，也讓蘇亞雷斯的個人數據更上層樓。

截至目前為止，蘇亞雷斯在98場出賽中累積35支全壘打與85分打點，打擊三圍為.249/.331/.466，展現頂級長打火力。

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響尾蛇總教練洛伏洛（Torey Lovullo）賽後盛讚蘇亞雷斯的表現：「這真是一場精彩的比賽，他用2支全壘打幫我們建立4分領先，他在第1局就準備好要開轟，現在35轟、超過80分打點，這是一個魔幻的球季，他每晚都在持續堆積成績。」

響尾蛇目前距離國聯外卡最後一席仍有4.5場勝差，雖然前方仍有4支球隊需要超越，但近期面對紅雀的橫掃勝利讓球隊士氣大振，管理層也開始考慮是否保留現有陣容，避免在交易截止日前成為「賣家」。

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蘇亞雷斯被問到是否認為這次橫掃有向管理層傳達訊息時坦言：「是的，這很明顯，我們想讓高層在決定是否交易時變得困難，我想大家都對目前的狀態感到開心，我們戰績回到五成，這是一個對所有人的好訊號，我們想團結一致、努力贏球，我相信我們有機會，這系列的橫掃就是最好的證明。」

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蘇亞雷斯預計在球季結束後成為自由球員，外界傳聞不斷，可能成為交易截止日的熱門人選，不過他多次強調希望留在亞利桑那直到球季結束。

「就像我常說的，我很喜歡目前待在這裡的感覺，我只想繼續在亞利桑那打出我的最佳表現，」蘇亞雷斯最後說。