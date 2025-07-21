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中華羽球混團世大運摘銀！　1比3敗給中國3連霸夢碎

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運，中華羽球混團摘銀 。（圖／大專體總提供）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運，中華羽球混團摘銀 。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

中華羽球代表隊在2025年德國萊茵魯爾世大運混合團體賽一路挺進決賽，尋求完成3連霸壯舉，21日凌晨與強敵中國爭金，第1點男雙陳子睿、林煜傑0比2出師不利；第2點女單王珮伃也以1比2落敗；第3點男單蘇力揚雖扳回一城，中華隊最終仍以總點數1比3落敗，本屆混團以銀牌作收。

台灣曾在2017年台北世大運奪得混合團體金牌，當時由戴資穎、王齊麟、李洋等名將領軍，實力相當強大。雖然2019年拿坡里世大運未設羽球項目，但中華隊在2023年成都世大運再度揚威，憑藉林俊易、葉宏蔚及李佳馨的出色表現，成功擊敗中國奪金。本屆賽事力求延續佳績，挑戰3連霸紀錄。

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▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運，中華羽球混團摘銀 。（圖／大專體總提供）

中華隊8強賽以3比1戰勝日本，挺進4強保底一面銅牌，20日晚間與印度爭搶金牌戰門票，再次以3比1勝出。21日決賽凌晨強碰中國，第1點男雙陳子睿、林煜傑交手崔赫宸、彭建欽，以13比15、10比15敗下陣來；第2點女單王珮伃面對2022年世青女單銀牌袁安琪，雙方鏖戰3局，王珮伃以15比12、12比15、7比15落敗，中華隊0比2遭聽牌。

第3點男單蘇力揚碰上王子峻，必須力挽狂瀾，他首局13比15讓出，次局與對方激烈拉鋸，以16比14後來居上，將戰線延長到第3局，並以15比12替中華隊搶下寶貴1點；無奈第4點女雙鄭宇倢、宋祐媗以8比15、13比15不敵王漪朵、劉嘉悅，最終總點數1比3落敗，沒能完成3連霸。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運羽球

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