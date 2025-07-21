MVP獻給魔鷹　朱育賢暖心發文：最終打席充滿力量

▲▼2025中職明星賽，朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職明星賽20日落幕，朱育賢戲劇性地在首度舉辦的全壘打加賽贏得MVP，由於台鋼雄鷹洋將魔鷹剛遭逢喪妻之痛，他也想將這份榮耀獻給他。

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魔鷹與妻子育有兩名孩子，太太在來台途中於飛機上身體不適，抵台後仍回天乏術。魔鷹因此退出明星賽，先行處理相關事宜。

朱育賢身為職業球員與人父，感同身受。他透露，在首戰代打時，腦中閃過「若能拿下MVP，想將這份榮耀獻給魔鷹」的念頭，雖然當時未能實現，但第二戰進入全壘打加賽，他在關鍵打席「感覺充滿力量」，最終幫助中華隊贏得勝利、摘下MVP，他也在頒獎台上，向魔鷹致上最深敬意。

朱育賢IG限動發文：

昨天早晨看到新聞還以為是假消息的不可置信與震驚，一位生命突如消逝與措手不及事實；同為職業棒球先生與爸爸的身份，另一半與孩子們的重要，更能共感的情感。

前晚代打完，腦中瞬間閃過一絲念頭，假如是有機會能獲得單場最有價值球員的榮耀時，想將這份榮耀獻給魔鷹一起分享，可惜昨晚最終沒有完成。

而今天的結果，似乎一切像是不可思議的發展走向，在最終走上打擊區那一刻，感覺像是充滿力量，希望用這一支全壘打，向魔鷹與他太太最高的敬意，也想與魔鷹一起分享這最後的榮耀，是中華職棒大家庭的一份子，真心希望他能趕快回到球場，為你加油！

▲▼2025中職明星賽，朱育賢。（圖／記者李毓康攝）