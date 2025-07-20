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快訊／全壘打加賽！朱育賢關鍵一轟中華隊獲勝　郭天信8連敗

▲▼ 2025中職明星賽，林智勝把手套拿給王建民意圖要他上場投球 。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職明星賽，林智勝把手套拿給王建民意圖要他上場投球 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽第二戰兩隊形成投手戰，打完正規9局仍以0比0平手，聯盟在比賽中臨時宣布，「明星賽平手特別規則，兩隊各兩名選手，各打3球決勝負。」郭天信前一戰自嘲明星賽所屬球隊已經7連敗，此戰再度落敗，苦吞8連敗。

聯盟在比賽中臨時宣布平手特別規則，「兩隊將派出各兩名球員，每位選手各打三顆球決勝負，類似全壘打大賽，打完後如果還是平手，將從兩位打者當中推派一位打者，一人一球，輪流打到分出勝負。」

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明星隊張育成請高宇杰餵球，第1球揮空，第2球就轟出全壘打。中華隊派出安可，由陳傑憲餵球，林安可前兩顆球沒有開轟，場邊突然喊出「沒有全壘打要跳舞喔！」結果他馬上開轟，大家還是慫恿他跳舞。兩隊進入第二輪，明星隊第二棒王威晨沒有開轟，中華隊第二棒朱育賢敲出致勝轟，最後由中華隊獲勝。

後勁擔任明星隊先發投手，剛拿下全方位打擊王後另類秀二刀流，他穿著特製的瑪利歐棒球釘鞋上陣，2局下張政禹從他手中敲出內野安打，中華隊教練團提出挑戰。後勁突然衝下投手丘跟著裁判一起進入「小房間」看重播，最後改判安全上壘。

兩隊形成投手戰，中華隊黃子鵬演出6上6下，李東洺在獲得瑟七應援後，被岳政華敲出安打，又觸身球砸到郭天信。郭天信一度衝上投手丘，不過以擁抱化解。兩出局跑者攻佔一、三壘，林子偉擊出右外野飛球，邱智呈美技接殺，全場歡呼。

郭天信、劉基鴻6局下擔任投捕搭檔，賴胤豪鎮守右外野，蔡其昌會長客串播報員說，「明星賽現在才開始！」林智勝登場時，場邊突然放「Sorry、Sorry」他開始跳舞，復刻明星賽經典場面，最後遭到三振。

許基宏上壘，樂天桃猿吉祥物猿氣代跑還盜壘，再換回許基宏跑壘，劉基鴻掃出中外野飛球，遭到陳晨威美技接殺。這時王建民走上投手丘，林智勝將手套給他，球迷起鬨喊「王建民」，最後是徐若熙跑出來接替登板。

明星隊僅帶12名投手，繼郭天信之後，明星隊9局下派出宋晟睿登板，面對江坤宇近身球之後，飆破150公里速球，第3球讓他敲飛球出局。陳晨威也敲內野飛球出局。林佳緯登板，林安可代打，最終遭到三振，進入特別的全壘打大賽。大聯盟今年明星賽也是雙方平手，進入全壘打大賽的加賽。




 

關鍵字： 中職明星賽林智勝王建民投手戰

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