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牽手被裁判切斷！呂詠臻重逢蔣少宏說他主動　笑稱違規多次

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿投手呂詠臻首度入選中職明星賽，在場上與昔日隊友重逢、互動，成為全場注目焦點。他在受訪時坦言，能站上這樣的舞台，對他而言是一次難得又珍貴的經驗，「說真的，沒有想過自己打職棒後能夠參加明星賽，真的很感謝有這個機會。」

呂詠臻透露，投票期間自己也有關注票數，「有看到某些選手票數很高，但真的很謝謝有投我一票的球迷和朋友，真的很感謝他們的支持。」

明星賽期間，呂詠臻時常與過去味全龍隊友一同行動，引起球迷注意。他笑說：「沒有都跟味全啦，只是因為這次大家變成同一隊，加上我比較害羞，所以會找比較熟的聊天多一點，學長們其實也都很熱情。」他也坦言，這幾天與老隊友再度同桌吃飯，讓他有種久違的懷念感，「真的有點想念。」

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被問到「多角關係」，像是陳冠偉、蔣少宏與陳柏豪，他笑著回應：「大家都是很好的夥伴，不同階段有不同的陪伴。少宏是球場上的搭檔，冠偉是訓練上的夥伴，柏豪則是在我轉隊階段，他們真的都很照顧我。」

▲蔣少宏、呂詠臻手牽手。（圖／截自CPBL TV）

▲蔣少宏、呂詠臻手牽手。（圖／截自CPBL TV）

其中最受矚目的莫過於與蔣少宏的「手牽手名場面」，呂詠臻笑說：「對，他是一個很主動的人，MVP舞台應該是他上去，我只是陪他走上去啦，後面就交給他了，他才是主角。」被問到當下「下盤太穩」導致拉不上舞台的笑點，他也解釋：「可能我當下有點尷尬，沒那麼想上去，就比較用力一點。」

過去與蔣少宏牽手的照片也再次被球迷挖出，呂詠臻透露自己應該有儲存那張照片，「我記得那時候比完賽，他說『牽一下牽一下』，就牽起來了。」而這次明星賽再次牽手，卻被裁判「粗暴分開」，呂詠臻笑說：「裁判把我們的手用力地打開了，原來是要檢查手套。」聯盟有條例不能在場上有親密行為？他笑說，「如果有的話，我們應該違反很多次了！」

明星賽最終日，呂詠臻沒有登板，但依然全程投入。他表示：「今天就是幫大家加油，好好享受並珍惜這場比賽，這是難得的舞台。」

關鍵字： 呂詠臻明星賽中職蔣少宏球隊影音

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