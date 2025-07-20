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塞克斯頓要成為黃蜂領袖！　以學長之姿創造「兄弟情」

▲▼黃蜂塞克斯頓。（圖／翻攝自Instagram／hornets）

▲塞克斯頓與黃蜂新隊友們。（圖／翻攝自Instagram／hornets）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

被交易至黃蜂2周後，後衛塞克斯頓（Collin Sexton）首度公開談論新東家的機會與展望，展現滿滿的正能量與領袖氣質。

「我非常感激這次機會，已經準備好要馬上幫助球隊建立文化，並成為領袖。」塞克斯頓表示，「過去幾周在訓練、與隊友熟悉的過程中既開心又充實。」

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塞克斯頓在爵士效力3個球季，場均貢獻18.4分、4.2助攻，如今將與米勒（Brandon Miller）、布里吉斯（Miles Bridges）、拉梅洛（LaMelo Ball）等年輕核心聯手，組建嶄新戰力。

目前塞克斯頓人正在拉斯維加斯觀戰夏季聯賽，他強調「學長支持」的重要性，「我們討論過這點，希望儘可能來支持年輕球員，這次出席人數真的很踴躍。」

他也強調要在黃蜂打造「兄弟情誼」的氛圍，「不管是在場上還是場下，不管是問籃球還是生活的事，我們就是一家人，大家要互相扶持，有人低潮時要鼓勵、給力量。」

塞克斯頓向來以突破力與終結能力見長，上季助攻數也有所提升，他的加入，正是黃蜂重建陣容中不可或缺的推進器。黃蜂上季戰績僅19勝63敗，盼望這位火力與經驗兼備的後場新援，能點燃年輕陣容的反攻火花。

關鍵字： NBA黃蜂塞克斯頓

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