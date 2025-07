塞克斯頓要成為黃蜂領袖！　以學長之姿創造「兄弟情」

▲塞克斯頓與黃蜂新隊友們。(圖/翻攝自Instagram/hornets)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

被交易至黃蜂2周後,後衛塞克斯頓(Collin Sexton)首度公開談論新東家的機會與展望,展現滿滿的正能量與領袖氣質。

「我非常感激這次機會,已經準備好要馬上幫助球隊建立文化,並成為領袖。」塞克斯頓表示,「過去幾周在訓練、與隊友熟悉的過程中既開心又充實。」

"Now that he's on my team, it makes it even better."



The bond between Brandon Miller and Collin Sexton runs deep pic.twitter.com/ntuMG530E0