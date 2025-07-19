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17歲闖MLB到台鋼巨砲！魔鷹職棒路回顧

▲台鋼魔鷹與太太。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台鋼魔鷹與太太。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹以其強大的打擊火力與親和力深受台灣球迷喜愛，然而他的妻子卻於昨（18）日搭機來台時在飛機上身體不適，送醫搶救後仍宣告不治，魔鷹也因此退出2025年中華職棒明星賽。

魔鷹（全名史蒂芬·莫亞·梅塞德斯，Steven Moya Mercedes）於1991年8月9日出生於波多黎各，父母為多明尼加人，出生僅兩個月後便隨家人移居多明尼加。從小在多明尼加成長的他，深受當地濃厚的棒球文化薰陶，展現出驚人的運動天賦。2008年，17歲的魔鷹以自由球員身份與美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊簽約，正式開啟他的職業棒球生涯。

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魔鷹在2009年於多明尼加夏季聯賽初試啼聲，出賽60場，繳出打擊率0.252、6支全壘打的成績單，展現不俗的長打潛力。然而，2012年因傷接受尺骨附屬韌帶重建手術，讓他的職棒路一度受挫，但他憑藉堅韌意志復出，並在2014年入選未來之星明星賽，同年9月1日首次登上大聯盟，首打席便擊出安打，成為生涯重要里程碑。

魔鷹在底特律老虎隊效力期間，雖然展現驚人力量，但因傷病與穩定性問題，未能在大聯盟站穩腳跟。2018年，他轉戰日本職棒（NPB），先後效力於中日龍與歐力士野牛，期間持續磨練打擊技巧與守備能力。 2024年魔鷹加盟中華職棒（CPBL）台鋼雄鷹，以「魔鷹」為登錄名，正式進軍台灣職棒舞台。

來到中職後，魔鷹迅速成為台鋼雄鷹的看板球星，2024年他以強大的打擊火力席捲聯盟，繳出優異的打點數據。他在場上的全壘打英姿與場下的親民形象，讓他成為球迷心中的「台鋼巨砲」，也為新軍台鋼雄鷹吸引了大量支持者。

魔鷹不僅在球場上表現出色，場外也以顧家形象著稱。他曾公開分享與妻子及女兒的溫馨互動，2024年於台北大巨蛋的生日慶祝活動中，他的妻子還特地來台為他加油，場面令人動容。然而，2025年7月18日，魔鷹的妻子帶著女兒搭機來台準備參加中職明星賽，卻在飛機上突發嚴重身體不適，送往聯新國際醫院搶救，雖經葉克膜治療仍不幸離世，球團也表示將全力協助他處理後續事宜。

關鍵字： 台鋼雄鷹魔鷹台灣棒球中職意外身亡

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