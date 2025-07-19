林智勝全壘打大賽轟到想哭　「超豪華送餐」陳金鋒叮嚀別噎到！

▲中職明星賽，林智勝參加全壘打大賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽前，全壘打大賽率先登場。林智勝迎來生涯最後一次參賽，他坦言非常想哭，也怕打不出來會很丟臉。不過隊友們精心安排橋段，派出「超豪華送餐隊伍」讓他飽餐一頓，連陳金鋒也在其中，還貼心提醒他「小心噎到」。

林智勝最後敲出5轟，他笑說：「好險有打出來，不然真的很丟臉，身為全壘打王結果一支都沒打出來就糗了。最後一支滿爽、滿開心的。有點想哭，但還是要比完賽，最後再哭吧。」

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談到情緒湧現的時刻，林智勝表示：「不知道耶，有點慢慢告別的感覺。這好像是在告訴球迷，我要離開了。有點感動，也有點心酸酸的。」

▲中職明星賽，林智勝參加全壘打大賽。（圖／記者林敬旻攝）

面對破3萬名觀眾的滿場盛況，他感性地說：「好久沒看到這樣的場面了！例行賽很少有像國際賽這樣的觀眾數。真的很謝謝球迷進場，這對球員來說是很大的鼓舞。希望我們這些人的努力沒有白費，也期待接下來的球員能創造更好的環境。」

賽前，「送餐陣仗」令人驚艷，兩隊教練與隊友送上滿漢全席，還在場中合照，相當溫馨。林智勝笑說：「陳大哥（陳金鋒）還特別端東西來，但他又說：『你別吃，會噎到！』吃完還要打真的很難！」

至於全壘打大賽過程，林智勝直言：「真的很緊張，一開始一分鐘都沒打出來，就趕快喊暫停。喝口水後，身體熱開了，才慢慢打出來。不是很喘，是非常喘！等一下我還要先發，這才是我最緊張的地方！」

▲中職明星賽，林智勝參加全壘打大賽。（圖／記者林敬旻攝）