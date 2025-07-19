全壘打大賽變補給大賽？　兄弟主帥送吃送喝球迷笑翻　4強名單出爐

▲中職全壘打大賽，宋晟睿、王政順、曾頌恩、吉力吉撈·鞏冠晉級（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2025中職明星賽全壘打大賽預賽於7月19日晚間點燃戰火，8位強打齊聚大巨蛋在限時3分鐘的激烈廝殺中展現火力。最終曾頌恩與吉力吉撈．鞏冠以並列11轟的佳績領銜晉級，攜手王政順與宋晟睿挺進明天的決賽；雖然傳奇球星林智勝無緣晉級，但他一句「最後一次我還是找德龍」的溫情發言，令全場球迷動容。

本屆賽事高潮迭起，台鋼雄鷹張肇元首棒登場繳出7轟開門紅，樂天桃猿陳晨威則以6轟緊追，第3位登場的中信兄弟王政順扛出8轟，「兄弟幫」曾頌恩在隊友江坤宇餵球助陣下火力全開，不僅達成雙位數11轟，晉級機會也大增。

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▲中職明星賽全壘打大賽，平野惠一餵王政順吃便當。（圖／記者林敬旻攝）



後續棒次精彩與趣味並陳，中信兄弟宋晟睿壓哨擊出第8轟，搶下晉級門票的同時，也提前宣告陳晨威淘汰。而兄弟3球員暫停時，總教練平野惠一化身「補給官」，連續遞上不同小點心給選手補充體力，逗得全場球迷笑聲不斷，其中王政順甚至遭隊友與教練「潑水洗禮」。

味全龍吉力吉撈．鞏冠則展現壓倒性火力，在剩餘1分鐘就達成7轟，暫停期間還有餘裕拿起訓練器材熱身，最終穩穩敲出11支。

統一獅林安可邀隊長陳傑憲餵球，然而卻在比賽剩1分半時僅擊出1轟，暫停期間林安可受隊友與全場球迷鼓譟來了個「即興熱舞」同歡，林安可最終以5轟作收。

▲中職明星賽，林智勝參加全壘打大賽。（圖／記者林敬旻攝）



最後一棒林智勝上場前，先大方宣傳花蓮關懷盃活動，站上打擊區後一度遲遲未能開張，暫停時兩隊選手集體上前餵食慰勞，還合影留念，堪稱本屆最暖時刻。重啟比賽後，林智勝總計轟出5發，為他傳奇生涯中的最後一場全壘打大賽畫下溫情句點。