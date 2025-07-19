明星隊投手吃緊 平野想好「野手登板」劇本幽默曝：還有餅總！

▲中職明星賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽首日賽事於19日登場，明星隊總教練平野惠一與台鋼雄鷹總教練洪一中交流互動，笑稱從洪總身上學到了很多。由於明星隊僅有11名投手，平野惠一也已提前構思「野手投手」劇本，幽默地說：「我們還有餅總喔！」

賽前，中華隊總教練曾豪駒、明星隊總教練平野惠一與教練洪一中聚在一起閒聊，氣氛融洽。平野惠一表示：「我們閒聊的過程中，洪總講了很多內容，讓我學到不少，非常感謝他。畢竟洪總一輩子都在球場上，他說：『我很幸福。』聽到這句話，也讓我覺得自己很幸福。能有這樣的機會與他聊天，真的很棒。」

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談到明星賽有沒有安排什麼「梗」或趣味橋段，平野笑說：「我不知道耶！一直在想怎麼調度、怎麼讓選手平安回到母隊，光是想這些就很花時間了，還是讓選手們自由發揮吧！聽說中華隊今天會很認真比賽，希望這場比賽能讓全場觀眾看得開心。」

由於明星隊投手人數較少，談到投手調度安排時，平野表示：「如果用球數少的話，會投兩局，但最重要的是不要讓選手受傷。其實野手也準備好了，不過因為大家還在球季中，不一定是百分百的狀態，最主要目標就是讓大家平安。」

面對滿場觀眾熱情應援，平野說：「球員一興奮起來，腎上腺素發揮作用，自然就會很投入。」

至於誰能當「野手投手」？有記者推薦林佳緯、宋晟睿，平野笑說：「還有天信君啊！我們其實有很多投手喔，還有餅總呢！」

那平野本人會上場嗎？他一邊摸著肩膀，一邊露出苦笑，似乎還是交給其他人比較妥當。