不擔心「約基奇替補」變卦不來　金塊：他願履行合約期待加入

▲瓦倫休納斯轉戰金塊，預計將擔任約基奇替補中鋒角色。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊撤換教練團和高層後，休賽季積極補強，延攬了資深立陶宛中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）入隊，他預計擔任3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）的主要替補。儘管日前曾傳出歐洲豪門帕納辛奈科斯有意挖角，但丹佛高層強調他將履行合約，「我們與他的對話非常正面，他也很期待成為金塊的一員。」

瓦倫休納斯日前透過交易從國王轉戰丹佛，金塊送出沙里奇（Dario Saric）作為籌碼。合約尚有2年逾2000萬美元，卻一度傳出他可能轉投歐洲賽場。對此金塊籃球事務副總裁坦瑟（Ben Tenzer）強調，一點都不擔心這位33歲長人突然變卦，「我們與他的對話非常正面，他願意履行合約。」

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瓦倫休納斯上季效力巫師與國王，共出賽81場，場均繳出10.4分、7.7籃板、2助攻。金塊希望他能有效分擔約基奇的出賽壓力，後者上季平均出賽36.7分鐘，創下個人生涯新高。

▲瓦倫休納斯一度被爆想轉投歐洲賽場。（圖／達志影像／美聯社）

除瓦倫休納斯外，金塊今夏也迎來強森（Cam Johnson）、布朗（Bruce Brown）與哈達威（Tim Hardaway Jr.）等戰力，補上送走小波特（Michael Porter Jr.）的空缺。強森表示，已感受到丹佛球迷的熱情，「我在亞利桑那吃早餐時就有金塊球迷認出我來，對我說加油。」

強森也透露，與小波特正洽談是否「交換房子」，「我不確定會不會成真，但我們確實有聊過。被交易後一切都很混亂，但接下來幾周，我們會逐步適應新環境，把這些事處理好。」