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中華品勢女團摘金寫歷史　教練出乎意料：培養默契僅2個月

▲▼中華跆拳道品勢女團世大運摘金寫下歷史。（圖／大專體總提供）

▲中華跆拳道品勢女團世大運摘金寫下歷史。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

由郭彥妤、陳歆雅與楊長螢組成的中華跆拳道品勢女團，今（18）日在德國萊茵魯爾世大運決賽繳出完美表現，以平均總分8.849替台灣贏得本屆首面獎牌，且是一面金牌。教練黃珮昀賽後直呼「出乎意料」，3人真正開始培養默契僅2個多月，這一戰幾乎可說是「零失誤」。

品勢代表隊昨日就有奪牌機會，被看好能站上頒獎台的混合雙人組合王敍帆、簡湘玲在公認品勢項目表現出色，隨後的自由品勢卻連續出現失誤，導致平均總分下滑到8.249，最終僅名列第7。

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教練黃珮昀在昨日個人賽與混雙力拚獎牌都失利後，告訴選手們好好去享受比賽，把比賽當成表演，女團成員郭彥妤、陳歆雅與楊長螢今日在首輪輪空，直接挺進8強決賽之下，決賽登場就繳出完美表現，公認品勢取得8.966的高分，自由品勢也拿下8.732分，以平均總分8.849摘金。

▲▼中華跆拳道品勢女團世大運摘金寫下歷史。（圖／大專體總提供）

▲▼中華跆拳道品勢女團世大運摘金寫下歷史。（圖／大專體總提供）

黃珮昀坦言，「她們3位表現蠻出乎意料，比平常發揮更好。」她透露3人是在5月11月決選完才開始培養默契，「有兩位過去配合過上屆世大運，新加入的楊長螢也是師大的，晚上有多餘時間就會叫她們過來一起練習，才能配合出那麼好的默契。」

「今天她們的表現真的比之前都還要更好，幾乎可以說是零失誤的表現。」黃珮昀說自己帶了3屆選手，終於奪下隊史團體賽首金，壓力完全釋放出來。

▲▼中華跆拳道男團贏得世大運銅牌；教練黃珮昀 。（圖／大專體總提供）

▲中華隊教練黃珮昀 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運跆拳道品勢

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