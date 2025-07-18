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台美混血韓安齊再破全國紀錄！世大運100自飆55秒34總排第4晉級

▲中華游泳代表隊王冠閎、韓安齊。（圖／記者杜奕君攝）

▲台美混血女泳將韓安齊。（資料照／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

去年登上奧運殿堂的台美混血女泳將韓安齊，在世大運游泳首日賽程3度打破全國紀錄，她今（18）日下午再戰女子100公尺自由式預賽，飆出55秒34，刷新個人保持的全國紀錄，以分組第2、總排第4晉級準決賽；「台灣仰王」莊沐倫也以55秒23挺進男子100公尺仰式準決賽。

韓安齊去年6月在全國中正盃游泳錦標賽，一次刷新女子100公尺自由式（56秒08）、100公尺蝶式（1分00秒19）兩項全國紀錄，她今年5月在全國運動會游泳選拔賽再次取得突破，100公尺自由式飆出55秒37、100公尺蝶式也游進1分鐘內，取得59秒76的成績。

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韓安齊昨日在2025年德國萊茵魯爾世大運200公尺仰式預賽游出2分11秒96，刷新今年全中運張雅佳締造的2分14秒56全國紀錄，達到明年亞運的參賽標準（2分13秒63）；接著又與隊友在400公尺自由式接力預賽及決賽連續改寫全國紀錄，一舉將紀錄推進到3分46秒77。

▲▼韓安齊200仰2分11秒96，破全國晉級準決賽；邱羿臻50蝶預賽游出26秒98，晉級準決賽；劉姵吟50蝶預賽游出27秒48。（圖／大專體總提供）

▲韓安齊昨日在世大運200仰繳出2分11秒96，打破全國紀錄。（圖／大專體總提供）

韓安齊今日在女子100公尺自由式預賽登場，被分在第7組第8水道，游出55秒34名列分組第2，總排名第4晉級準決賽，打破個人保持的全國紀錄；隊友劉姵吟則繳出56秒98名列第25，無緣晉級。

同樣是混血好手的周晴蕾則在女子400公尺個人混合式預賽亮相，游出4分49秒12，總排名第10沒能晉級。

「台灣仰王」莊沐倫今日迎來本屆世大運首戰，參加男子100公尺仰式預賽，他被分在第6組第2水道，繳出55秒23，名列分組第4、總排第11前進準決賽。

邱羿臻也傳出捷報，她在女子50公尺蛙式預賽繳出31秒85，總排第14晉級，隊友洪潔瑜則游出33秒17，名列第27止步預賽。另外，傅堃銘在男子 200公尺個人混合式預賽取得2分02秒25的成績，總排第15驚險晉級。

▲台美混血的女子泳將韓安齊 。（圖／翻攝自韓安齊IG）

▲台美混血的女子泳將韓安齊 。（圖／翻攝自韓安齊IG）

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運韓安齊游泳

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