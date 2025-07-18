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卡洛爾已向中職表達唯一目標入選美國隊　也不想佔台灣本土名額

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／台北報導

2025世界棒球經典賽（WBC）中華隊備戰工作緊鑼密鼓，針對具有台灣血統的美籍選手是否有意加入國家隊陣容，中職近日組團赴美，展開情報蒐集與誠意拜訪。會長蔡其昌親自率隊，與總教練曾豪駒、情報諮詢小組成員一同前往美國，並與響尾蛇隊球星卡洛爾（Corbin Carroll）於聖地牙哥會面。蔡其昌透露，卡洛爾明確表示目標是入選美國隊，對於中華隊展現的誠意則深表感謝，也願意未來透過其他形式與台灣棒球互動。

蔡其昌說明，這次行程的主要目的，是希望能親自了解幾位具台灣血統的美籍選手，對於加入中華隊的態度與想法。「我們代表的是國家隊的正式身份，這次由我擔任領隊身分代表曾總（曾豪駒）一同前往，就是希望展現最大的誠意。」他指出，即便在出發前就知道這項任務充滿挑戰，仍希望盡全力爭取各種可能性。

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「我們的目標就是讓中華隊有更高勝率、更多戰力。只要有機會，我們就會努力去完成，去克服。」蔡其昌說。


蔡其昌透露，與卡洛爾的會面是在聖地牙哥，當時他所屬的響尾蛇隊正與教士交手，雙方於比賽前進行面對面交流。他強調，拜訪的目的並非施壓，而是明確表達中華隊的誠意。「卡洛爾的媽媽是台灣人，這層身分讓我們格外關注，也希望聽聽他的想法。」

卡洛爾在會談中坦言，自己在美國出生與成長，目前的生涯目標就是代表美國隊出戰經典賽。他對中華隊的拜訪表達感謝，也清楚說明自己不希望因個人背景影響到台灣本土選手的機會，「希望把參賽資格留給更多優秀的台灣球員」。


蔡其昌表示，儘管卡洛爾婉拒加入中華隊，但雙方交流氣氛良好，他也主動表示未來願意透過不同形式參與台灣棒球的推廣，例如參與青少年訓練營、技術指導或推廣活動，「我們有討論是否未來能邀請他來台作客，他也很有興趣，願意合作，最快明年有機會

卡洛爾也有透過聯盟特地錄製影片，向台灣球迷表達感謝，並回應各界對他的關注與愛戴。

蔡其昌強調，「我們完全尊重卡洛爾的選擇，他是一位非常優秀的選手，也祝福他能順利入選美國隊。更期待未來能如這次聊天所提，他有機會親自來台灣與大家見面，為台灣棒球貢獻一份心力。」

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