光芒主場遭颶風重創　若晉季後賽將繼續用洋基春訓基地

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《MLB.com》報導,坦帕灣光芒若在本季晉級季後賽,將繼續使用現階段的主場史坦布瑞納球場(George M. Steinbrenner Field)作為季後賽主場,不會遷移至其他場地。

史坦布瑞納球場是紐約洋基的春訓基地,平時為1A所使用,本季因原主場純品康納球場(Tropicana Field)遭颶風米重創,光芒緊急搬遷至該地使用,成為全聯盟最小容量主場(10046人)。

先前《The Athletic》曾指出,大聯盟與光芒一度討論若球隊晉級至美聯冠軍賽或世界大賽,可能因場地規模太小而另尋中立主場,不過《Tampa Bay Times》隨後報導,聯盟已允許光芒全程使用現址應戰。

The Rays will play all potential 2025 playoff games in their temporary home ballpark games at George M. Steinbrenner Field.



Tampa Bay is playing at the Yankees' spring training ballpark this season because Hurricane Milton caused major damage to Tropicana Field in October 2024.… pic.twitter.com/oBqNssEpjf