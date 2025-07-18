光芒主場遭颶風重創　若晉季後賽將繼續用洋基春訓基地

▲史坦布瑞納球場。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導
根據《MLB.com》報導，坦帕灣光芒若在本季晉級季後賽，將繼續使用現階段的主場史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field）作為季後賽主場，不會遷移至其他場地。
史坦布瑞納球場是紐約洋基的春訓基地，平時為1A所使用，本季因原主場純品康納球場（Tropicana Field）遭颶風米重創，光芒緊急搬遷至該地使用，成為全聯盟最小容量主場（10046人）。
先前《The Athletic》曾指出，大聯盟與光芒一度討論若球隊晉級至美聯冠軍賽或世界大賽，可能因場地規模太小而另尋中立主場，不過《Tampa Bay Times》隨後報導，聯盟已允許光芒全程使用現址應戰。
The Rays will play all potential 2025 playoff games in their temporary home ballpark games at George M. Steinbrenner Field.— theScore (@theScore) July 15, 2025
Tampa Bay is playing at the Yankees' spring training ballpark this season because Hurricane Milton caused major damage to Tropicana Field in October 2024.… pic.twitter.com/oBqNssEpjf
美國職棒大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）強調，「我們的原則一直是，世界大賽應在各隊主場舉行，儘管光芒處境特殊，但這是他們的主場，季後賽將繼續在那裡進行。」
截至明星賽前，光芒戰績50勝47敗，在美聯東區排名第4，僅落後外卡最後一席1.5場勝差，球隊總管尼安德（Erik Neander）表示，場地問題並未干擾球員心態，「有明確答案對大家是好事，我們的重點仍是全力搶勝。」
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