全NBA只剩勇士「零補強」　專家：交易庫明加仍無法化解危機

▲勇士休賽季至今毫無補強動作，引發外界對其方向的疑問。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士成為今夏自由市場唯一至今「零補強」的球隊，開市第18天依舊靜悄悄。《ESPN》直指，勇士之所以遲未出手，關鍵在於前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約陷入僵局，牽動整體補強進度，如何「處理」庫明加可能成為灣區邁入後柯瑞（Stephen Curry）時代的決定性轉捩點。

勇士今夏唯一的動靜，是3冠人氣中鋒魯尼（Kevon Looney）以2年合約投奔鵜鶘，禁區留下空缺。傳出球團有意簽下39歲長人霍佛德（Al Horford）補位，上季曾效力灣區的後場悍將梅爾頓（De'Anthony Melton）也被列入補強名單，但截至目前，團隊尚未有任何簽約或交易。

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金州新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在社群媒體回擊外界關注，「為什麼大家都這麼在意我們？」總管小鄧利維（Mike Dunleavy）則強調還有時間，「我認為整個休賽季是從賽季結束一路到訓練營開始，所以我們還有時間補強陣容……整個夏天我們都能持續動作。」

▲庫明加動向尚未明朗，專家不看好交易他能得到令人滿意的回報。（圖／達志影像／美聯社）

資深名記者洛歐（Zach Lowe）警告，勇士長年力推的「雙時間線計畫」已形同破局，柯瑞退休後的未來恐一片黯淡。即便包括波傑姆斯基、傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）等小將表現不俗，仍無法扭轉整體局勢。

洛歐斷言，「庫明加的處理方式，無論最終結果是什麼，在我看來，是接下來2到4個月整個NBA最重要的建隊決策。」這位22歲前場大物上季繳出場均15.3分、命中率45.4%，但因傷缺席31場，穩定性仍是課題。洛歐坦白表示，若勇士選擇「先簽後換」送走他，換來的報價可能無法真正翻轉球隊未來。