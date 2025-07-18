大谷翔平愛犬Dekopin出繪本了！MLB也搶著幫推

▲ 大谷曬愛犬繪本出道！MLB官網也分享 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒MLB官網近日做出罕見舉動，展現大谷翔平的超凡影響力。17日（台灣時間18日），大谷在Instagram分享愛犬「Dekopin」成為繪本主角的消息，MLB官方社群隨即迅速分享相關貼文，並置頂於官方X帳號（原Twitter）首頁。

大谷在IG貼出一張與Dekopin及繪本的合照，書名為《DECOY SAVES OPENING DAY（DECOY救援開幕戰）》，根據銷售網站資訊，該繪本預計將於2026年2月3日（台灣時間2月4日）正式公開發售。

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MLB官方X在轉發該貼文時寫道，「大谷翔平出版了一本關於DECOY拯救開幕戰的書」，並附上合照。MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）也立刻轉發，並附上五個驚嘆號，表達她的興奮與期待。

根據銷售頁面說明，這是由大谷翔平與作家布蘭克（Michael Blank）共同創作的繪本，介紹中寫道，「這是一段由洛杉磯道奇隊全明星球員、MLB MVP大谷翔平，與他可愛的愛犬德可一同登場的溫馨出道故事！」內容備受期待。

儘管只是一本兒童繪本，大谷翔平與愛犬的曝光度依舊堪比球季話題，MLB官方的「破格操作」也再次凸顯「大谷一家人」無人能敵的人氣與話題。