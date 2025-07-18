「Thank you!!!」山本由伸喜迎惡搞照　笑稱這兩張最愛

▲ 錯過合照反成亮點 山本由伸被大谷等人「惡搞」：Thank you!!! 。（圖／截自山本由伸IG）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟明星賽甫落幕，洛杉磯道奇日籍投手山本由伸更新個人Instagram，分享首次入選大聯盟明星賽的回憶照片，並對兩位前輩對他的「惡搞」表示感謝。

山本在貼文中寫下「ALL STAR GAME 2025」，並上傳多張照片，包括他穿著白色雙排扣西裝走在紅毯上的帥氣模樣、與翻譯園田芳大的合照，以及與大谷翔平並肩坐在板凳上的合影等。

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他還特別寫道，「我最喜歡最後兩張照片！Thank you！！！」 這兩張「壓軸照」來自大谷翔平與史密斯（Will Smith）前一天各自在IG上傳的國聯明星隊合照。由於拍攝時間臨時提前，當時山本已返回下榻飯店，因此錯過拍攝、沒能入鏡。

為此，大谷特地做了一張「畢業紀念冊風」的合成照，把缺席的山本照片圈起來、放在右上角；而史密斯則在球員合照中偷偷把山本P在最上排中央，悄悄置於佛里曼（Freddie Freeman）與柯蕭（Clayton Kershaw）之間。兩人以幽默方式補上他的空缺。

山本的這則貼文一出，引來許多粉絲留言回應：「明明是王牌，卻是被大家疼愛的角色，好可愛！」「最後兩張圖充滿了大谷和史密斯對山本的愛」「我就喜歡這種被大家開玩笑的角色，太有魅力了！」「就算沒上場，也成為話題焦點呢」「反而這樣更吸睛！」