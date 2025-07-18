台美混血泳將韓安齊世大運3破全國紀錄　與邱羿臻一起達亞運標

▲韓安齊在200仰預賽游出2分11秒96，破全國紀錄晉級準決賽。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

去年登上奧運殿堂的台美混血女泳將韓安齊，在世大運游泳首日賽程3度打破全國紀錄，包括在200公尺仰式預賽游出2分11秒96，與隊友劉姵吟、邱羿臻和廖祐菲在400公尺自由式接力預賽與決賽連續刷新紀錄，一舉將全國紀錄推進到3分46秒77； 韓安齊和參加50公尺蝶式的邱羿臻也都達到名古屋亞運參賽標準。

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▲台美混血女泳將韓安齊去年初次登上奧運殿堂。（圖／翻攝自IG／angelacoeee）

韓安齊在200公尺仰式預賽繳出2分11秒96，刷新今年全中運張雅佳締造的2分14秒56全國紀錄，同時達到明年亞運的參賽標準2分13秒63，順利晉級本屆世大運準決賽，可惜準決賽沒能再次刷新成績，只游出2分12秒47、總排名第14，無緣最終8強。

▲邱羿臻在50蝶準決賽將成績推進到26秒78，達到明年亞運參賽標準。（圖／大專體總提供）

參加50公尺蝶式的邱羿臻，在預賽飆出超出個人預期的26秒98，總排名第12晉級，準決賽她繼續將成績提升到26秒78、名列第11，雖沒能前進8強決賽，但也取得了古屋亞運的門票。

韓安齊與劉姵吟、邱羿臻和廖祐菲在400公尺自由式接力也繳出亮眼表現，4人預賽游出3分47秒07，分組排名第5、總排第8搶下最後一席晉級資格，打破由劉姵吟、何亞璇、楊宇晴、黃渼茜在110全運保持的全國紀錄3分50秒25，4位好手決賽又飆出3分46秒77，再次改寫全國紀錄，雖僅獲得第8名無緣頒獎台，但已寫下歷史紀錄。