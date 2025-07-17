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富邦林岳谷遭不當言論攻擊　球團與經紀公司採取法律行動

▲林岳谷。（圖／富邦悍將提供）

▲林岳谷。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／新北報導

針對富邦悍將內野手林岳谷於7月16日對戰統一獅賽後，接連遭受網路不理性言論攻擊，甚至波及無辜親友，所屬英沃克運動經紀公司與富邦悍將球團今（17）日共同發表聲明，強調已採取法律行動，絕不寬貸。

林岳谷昨對統一獅之戰，第7局接連發生2次守備失誤，成為比賽勝負分水嶺。賽後他於社群媒體公開致歉，並懇請球迷理性批評，勿將情緒波及其他人。

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林岳谷賽後在社群貼文中寫道，「抱歉今天讓大家失望了，Dear親愛的球迷，抱歉我的表現讓你們失望，但你們可以針對我罵就好了，請不要用不當的言詞辱罵我的另一半，她並沒有做錯事。謝謝。」

根據截圖，該名不理性球迷於社群平台留言出現針對林岳谷女友的人身攻擊，言詞不僅情緒化，更夾帶明顯貶抑與不雅內容。

悍將球團與英沃克運動經紀今日共同發表聲明，強調已採取法律行動，絕不寬貸。

▲富邦林岳谷遭不當言論攻擊　球團與經紀公司正式提告。（圖／截自富邦官方貼文）

▲富邦林岳谷遭不當言論攻擊　球團與經紀公司正式提告。（圖／截自富邦官方貼文）

聲明中提及：一、近日有特定人士透過社群媒體平台，以私訊方式對林岳谷選手進行惡意不實之指控，影射其有違職業道德之行為，並對其本人及親友為攻擊性、脅迫性之言論，此等行為已嚴重侵害林岳谷選手之名譽權，並對其個人及家庭構成嚴重威脅。

二、林岳谷選手於賽場上兢兢業業爭取團隊榮譽，任何影射比賽公正性之不實言論，不僅詆毀選手個人聲譽，亦是對整體職業運動環境的莫大傷害。針對特定人士所為之不法行徑，英沃克運動經紀與富邦悍將球團現已委請律師完成相關證據之蒐集，並即刻追究其民、刑事責任，絕不寬貸！

三、臺灣職業棒球的健全發展，有賴球迷朋友的理性支持與督促。敬請支持林岳谷選手的球迷朋友一同維護良好的觀賽與網路互動環境，給予選手應有之尊重與鼓勵。英沃克運動經紀與富邦悍將球團也將持續作為選手最堅實的後盾，竭力捍衛其應有權益與人身安全。

關鍵字： 中華職棒CPBL富邦悍將林岳谷

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