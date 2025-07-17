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今年榜眼打球就像SGA！　馬刺狄倫坦言是學習對象

▲▼馬刺狄倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺榜眼狄倫（中）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025年NBA選秀榜眼、現效力馬刺的新人後衛狄倫（Dylan Harper），在夏季聯賽出賽2場就展現出足以匹配高順位身價的潛力，穩定節奏與關鍵表現，更讓粉絲直呼像新科雙料MVP「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

被問到這項比較時，狄倫坦言驚訝，「這是第1次聽到這種比喻，我確實有在看他的比賽，他的節奏、切入方式與沉穩程度，都是我學習的方向。」

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狄倫在夏季聯賽與選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）的正面對決中繳出16分、6籃板，並賞出1記追身麻辣鍋，率隊擊敗獨行俠，儘管精彩畫面引發熱議，他本人卻輕描淡寫地說，「沒有想說什麼，只是很開心能打球，我現在能以此為業，整場比賽都帶著笑容。」

第2戰面對前隊友貝利（Ace Bailey）效力的爵士，狄倫再度拿下16分，其中包含末節關鍵時刻的進球，幫助馬刺最終能以93比91絕殺對手。雖然自評表現不完美，但他強調會持續修正效率，並積極提升防守意識，「如果你不防守，就不會有上場時間，我每天都在學怎麼擋拆換防、守持球人，我會持續進步。」

對於從大學戰友變成對手，狄倫感慨表示，「看到貝利在對面感覺很奇怪，我們曾經是最好的隊友，但能在場上見到他、彼此加油打氣，這種感覺真的很棒。」

夏季聯賽期間，包括溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在內的馬刺一線主力都來到拉斯維加斯現場觀賽，讓狄倫感到溫暖，「看到他們來當啦啦隊，甚至在比賽中與我們互動，真的意義重大。」

關鍵字： NBA馬刺狄倫SGA吉爾吉斯-亞歷山大

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