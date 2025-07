今年榜眼打球就像SGA！　馬刺狄倫坦言是學習對象

▲馬刺榜眼狄倫(中)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025年NBA選秀榜眼、現效力馬刺的新人後衛狄倫(Dylan Harper),在夏季聯賽出賽2場就展現出足以匹配高順位身價的潛力,穩定節奏與關鍵表現,更讓粉絲直呼像新科雙料MVP「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)。

被問到這項比較時,狄倫坦言驚訝,「這是第1次聽到這種比喻,我確實有在看他的比賽,他的節奏、切入方式與沉穩程度,都是我學習的方向。」

