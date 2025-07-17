終於有動作？勇士即將簽下霍佛德、梅爾頓　下季可能先發曝

▲勇士鎖定資深長人霍佛德補強內線。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏在自由市場上靜悄悄，不過名記者史坦（Marc Stein）爆料，灣區預計簽下39歲冠軍中鋒霍佛德（Al Horford），以及上季曾短暫待在陣中的後場防守悍將梅爾頓（De'Anthony Melton），與原本的3大核心柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）組成新賽季先發五虎。

史坦在《95.7 The Game》節目中透露，「我預期最終勇士會同時簽下霍佛德與梅爾頓。」他也提到，勇士對與太陽進行買斷的3屆全明星後衛畢爾（Bradley Beal）有興趣，但畢爾稍早已確定轉投快艇、聯手哈登（James Harden）和雷納德（Kawhi Leonard）。

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▲梅爾頓若順利回歸，將強化勇士後場防守與深度。（圖／達志影像／美聯社）

霍佛德的經驗與外線投射，正好符合勇士尋求補強「內線高度」與「空間能力」的目標。至於梅爾頓上季曾加入灣區，是一筆備受期待的補強，無奈僅出賽6場就遭逢十字韌帶撕裂重傷，整季提前報銷，隨後被勇士交易至籃網，此次若能回歸，勢必能補上後場防守空缺。

據了解，勇士下一步將等待庫明加（Jonathan Kuminga）的續約進展，一旦塵埃落定，霍佛德與梅爾頓的加盟預期將快速跟進。

勇士新賽季可能陣容

先發：

柯瑞

梅爾頓

巴特勒

格林

霍佛德

替補：

布洛格登（Malcolm Brogdon）

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、理查德（Will Richard）

希爾德（Buddy Hield）

庫明加

比塔澤（Goga Bitadze）、波斯特（Quinten Post）