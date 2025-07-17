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FOX評選MLB歷代最佳陣容！大谷翔平、鈴木一朗、佐佐木主浩上榜

▲大谷翔平明星賽前夕受訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國FOX電視台於16日（台灣時間17日）在其官方網站公布大聯盟30支球隊的歷代最佳九人名單，其中有三位日本選手入選，展現亞洲球員在大聯盟的深遠影響力。

道奇隊的二刀流球星大谷翔平，分別以天使與道奇隊名義入選指定打擊（DH）位置。文中提到，「若他當初選擇留在天使，有機會成為頂尖投手。我們不能忘記，他初登場時年僅23歲，並不像許多來自日職的選手那樣已具備豐富經驗。」

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大谷先後於2021年與2023年榮獲美聯MVP，生涯共先發86場、投出481局，自責分率僅3.01，「這些驚人的表現不容忽視。」

至於天使隊歷代最佳投手則由曾拿下5714次三振、稱霸8年的傳奇強投萊恩（Nolan Ryan）奪得。

另外兩位入選的日本選手分別是效力水手隊的「安打製造機」鈴木一朗，以及守護勝利的終結者佐佐木主浩。

一朗被選為水手隊歷代最佳外野手之一，與小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、布納（Jay Buhner）並列。他在2001年美職初登場即橫掃MVP、新人王、金手套與銀棒獎等大獎，11個球季中有7季寫下大聯盟安打王紀錄，2004年更以3成72的打擊率敲出262安打，創下MLB單季最多安打的歷史紀錄。

佐佐木則被列為水手隊史最佳救援投手。報導指出，「他在ERA（防禦率率）3.14與9.8的三振率或許不是最耀眼，但考慮到當時是大聯盟火力最兇猛的年代，能有如此表現已非常突出。他曾奪得新人王，四年內兩度入選明星賽，生涯總救援次數更高居水手隊史第二。」文中也對他的貢獻與地位給予高度肯定。

關鍵字： 大聯盟日本球星歷代最佳水手隊大谷翔平

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