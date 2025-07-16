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18歲宮崎友花寫下歷史首勝　直落二挺進日本公開賽次輪

▲日本新星宮崎友花。（圖／翻攝自X／NadiaBilalJoins）

▲日本新星宮崎友花。（圖／翻攝自X／NadiaBilalJoins）

記者胡冠辰／綜合報導

在台灣時間16日下午舉行的日本羽球公開賽女子單打首輪賽事中，年僅18歲的地主新星宮崎友花以21比15、21比18擊敗世界排名第28的蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour），宮崎取得個人在該賽事的歷史性首勝，直落2闖進16強。

宮崎友花目前世界排名第6，所屬ACT SAIKYO，今年是她轉為社會人（職業選手）第一年；在去年初次參賽時，她便於首輪止步，本次則順利突破首戰，寫下個人在日本公開賽的首勝紀錄，賽後宮崎面帶笑容的表示：「我很開心。」

談及今年首次在日本主場出戰，宮崎接著坦言：「有些緊張，開局時打得有些僵硬，也有些慌亂的場面」，但最終她仍在46分鐘內掌握節奏、收下勝利，「我很慶幸自己能夠沉住氣，現場的加油聲也聽得很清楚，我會努力回應這些聲援，」宮崎補充道。

宮崎在高中時期就已是耀眼焦點，她曾代表山口縣柳井商工高中完成全國高中體育大會（Inter-High）個人2連霸，更於去年奪下全日本綜合錦標賽冠軍；進入成人組後，宮崎迅速展現競爭力，已於本賽季摘下台北公開賽冠軍，目前在日本女子單打選手中，僅次於世界第3的山口茜。

關鍵字： 羽球日本公開賽宮崎友花

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