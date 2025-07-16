18歲宮崎友花寫下歷史首勝　直落二挺進日本公開賽次輪

▲日本新星宮崎友花。（圖／翻攝自X／NadiaBilalJoins）



記者胡冠辰／綜合報導

在台灣時間16日下午舉行的日本羽球公開賽女子單打首輪賽事中，年僅18歲的地主新星宮崎友花以21比15、21比18擊敗世界排名第28的蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour），宮崎取得個人在該賽事的歷史性首勝，直落2闖進16強。

Pemain berusia 18 tahun tidak takut menghadapi persaingan sengit di Japan Open 2025.



Sejak mentas di level senior, ia belum pernah juara di kompetisi BWF yang digelar di Jepang. ????????https://t.co/rc9W9FUebG [廣告]請繼續往下閱讀... July 14, 2025

宮崎友花目前世界排名第6，所屬ACT SAIKYO，今年是她轉為社會人（職業選手）第一年；在去年初次參賽時，她便於首輪止步，本次則順利突破首戰，寫下個人在日本公開賽的首勝紀錄，賽後宮崎面帶笑容的表示：「我很開心。」

談及今年首次在日本主場出戰，宮崎接著坦言：「有些緊張，開局時打得有些僵硬，也有些慌亂的場面」，但最終她仍在46分鐘內掌握節奏、收下勝利，「我很慶幸自己能夠沉住氣，現場的加油聲也聽得很清楚，我會努力回應這些聲援，」宮崎補充道。

宮崎在高中時期就已是耀眼焦點，她曾代表山口縣柳井商工高中完成全國高中體育大會（Inter-High）個人2連霸，更於去年奪下全日本綜合錦標賽冠軍；進入成人組後，宮崎迅速展現競爭力，已於本賽季摘下台北公開賽冠軍，目前在日本女子單打選手中，僅次於世界第3的山口茜。