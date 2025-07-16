與葉總經典對決！高志綱拚傳球準度　笑稱怕投不到二壘

▲高志綱。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

中職明星賽本週末即將登場，「鐵捕封殺王」活動邀請傳奇捕手與現役選手拚準度。高志綱將與葉君璋同場較勁，他笑說：「怕我丟不到二壘！」

本次「鐵捕封殺王」將測試選手傳球的準確度。參賽者包括昔日國家隊捕手葉君璋與高志綱，以及現役球員林子偉、潘傑楷。比賽規則為每人各有5次傳球機會，參賽者須以蹲捕姿勢起始，接球後迅速起身，將球傳向二壘後方擋網的指定分數區域，只要命中即獲得積分。

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高志綱透露，當聯盟來電邀請時，他第一時間詢問「還有誰會參加」，得知葉總（葉君璋）也在名單後，才回應「我想一下。」他笑說，自從退役後就沒再傳過本壘到二壘的距離，「最多也只是投捕距離在餵球而已。學長都答應了，我就不好意思推掉。」

對於兩位現役選手參戰，高志綱笑說：「子偉可以啊！他可是台灣唯一的大聯盟捕手！傑楷從三壘到一壘的對角傳球應該沒問題吧？要是沒丟到，要打屁股喔！」

葉君璋已經指定立法院長蔡其昌擔任餵球投手，高志綱則說：「我也有心中人選，不過還沒跟本人說，是其他隊的。」

談起葉總過去在蹲捕技巧上的傳承，高志綱滿懷感激表示：「學長一直都很照顧學弟，給了我很多建議，也激發我不少想法，書（綱綱好的堅持）裡都有寫到。」