K湯為Kobe跌出前10抱不平　怒批歷史百大排名「你們怎麼了？」

Klay Thompson can't believe the disrespect on Kobe Bryant, who landed No. 11 on Bleacher Report's latest Top 100 NBA Players of All Time ranking. pic.twitter.com/qJalyMiofU — Kit Espina (@KeithEspino22) July 15, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）僅名列《Bleacher Report》百大球星榜第11位，引發不少球迷與球員不滿，目前效力獨行俠的神射湯普森（Klay Thompson）在社群平台發聲為偶像抱不平，他貼出Kobe早期的比賽片段並直言，「這還只是 Fro-be 8號而已……你們到底怎麼了？」

▲湯普森在社群發文為偶像Kobe打抱不平，怒批排名不合理。（圖／達志影像／美聯社）

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現年35歲的湯普森是NBA史上最致命射手之一，他與歷史三分球王柯瑞（Stephen Curry）組成的「浪花兄弟」，攜手奪下4座總冠軍。在《Bleacher Report》的歷史百大球星排行榜中，生涯擁有5枚冠軍戒、18度入選全明星賽、2次獲頒FMVP的布萊恩，僅排在第11位。

看到偶像布萊恩跌出歷史前10，湯普森感到極度不解，他先是留言「SMH（搖頭）」表達不滿，隨後他貼出布萊恩年輕時還身披8號戰袍的精彩集錦寫道：「這還只是 Fro-be 8號而已……你們到底怎麼了？」他指的是，Kobe穿8號球衣時就拿過3座冠軍，改穿24號則再贏得2冠。

值得一提的是，湯普森的前隊友柯瑞名列第10，儘管K湯也很尊敬老搭檔，但他從小是湖人鐵粉，父親老湯普森（Mychal Thompson）更是「Showtime」時期的成員，曾兩度助湖人封王。K湯對前輩布萊恩「情有獨鍾」，過去多次公開致敬這位籃壇傳奇。

▲Kobe生涯共奪5冠，曾穿8號與24號兩階段展現不同時代的支配力。（圖／CFP）