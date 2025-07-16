運動雲

>

K湯為Kobe跌出前10抱不平　怒批歷史百大排名「你們怎麼了？」

記者游郁香／綜合報導

NBA已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）僅名列《Bleacher Report》百大球星榜第11位，引發不少球迷與球員不滿，目前效力獨行俠的神射湯普森（Klay Thompson）在社群平台發聲為偶像抱不平，他貼出Kobe早期的比賽片段並直言，「這還只是 Fro-be 8號而已……你們到底怎麼了？」

▲▼獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森在社群發文為偶像Kobe打抱不平，怒批排名不合理。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年35歲的湯普森是NBA史上最致命射手之一，他與歷史三分球王柯瑞（Stephen Curry）組成的「浪花兄弟」，攜手奪下4座總冠軍。在《Bleacher Report》的歷史百大球星排行榜中，生涯擁有5枚冠軍戒、18度入選全明星賽、2次獲頒FMVP的布萊恩，僅排在第11位。

看到偶像布萊恩跌出歷史前10，湯普森感到極度不解，他先是留言「SMH（搖頭）」表達不滿，隨後他貼出布萊恩年輕時還身披8號戰袍的精彩集錦寫道：「這還只是 Fro-be 8號而已……你們到底怎麼了？」他指的是，Kobe穿8號球衣時就拿過3座冠軍，改穿24號則再贏得2冠。

值得一提的是，湯普森的前隊友柯瑞名列第10，儘管K湯也很尊敬老搭檔，但他從小是湖人鐵粉，父親老湯普森（Mychal Thompson）更是「Showtime」時期的成員，曾兩度助湖人封王。K湯對前輩布萊恩「情有獨鍾」，過去多次公開致敬這位籃壇傳奇。

▲▼前湖人球員藍道、羅素回憶布萊恩昔日的趣事 。（圖／CFP）

▲Kobe生涯共奪5冠，曾穿8號與24號兩階段展現不同時代的支配力。（圖／CFP）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Kobe BryantKlay Thompson

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣職籃新紀元　TPBL、PLG兩聯盟下季將正式「合作」

快訊／台灣職籃新紀元　TPBL、PLG兩聯盟下季將正式「合作」

重磅卡司！悍將8月大巨蛋主場預售　FTIsland、權恩妃來了

重磅卡司！悍將8月大巨蛋主場預售　FTIsland、權恩妃來了

「F**K！」史庫柏爾遭大谷敲安爆粗口　全收音讓球迷笑翻

「F**K！」史庫柏爾遭大谷敲安爆粗口　全收音讓球迷笑翻

大谷翔平攜手真美子亮相紅毯　夫妻同框展現甜蜜時刻

大谷翔平攜手真美子亮相紅毯　夫妻同框展現甜蜜時刻

大谷翔平紅毯風範獲盛讚　長嶋一茂：「身為丈夫也是超一流」

大谷翔平紅毯風範獲盛讚　長嶋一茂：「身為丈夫也是超一流」

詹皇下一站達拉斯？　獨行俠賠率登頂成「最熱門新東家」

詹皇下一站達拉斯？　獨行俠賠率登頂成「最熱門新東家」

勇士以為霍佛德上周會簽約卻落空　湖人仍不放棄搶人

勇士以為霍佛德上周會簽約卻落空　湖人仍不放棄搶人

台灣隊12強奪冠改編電影！　陳傑憲是重要角色

台灣隊12強奪冠改編電影！　陳傑憲是重要角色

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

兄弟從領先5分打到輸　平野惠一點出隱憂

兄弟從領先5分打到輸　平野惠一點出隱憂

【鏡子噴走】軍用悍馬擦撞公車零件噴飛！　網熱議：感覺不太能怪駕駛

熱門新聞

快訊／台灣職籃新紀元　TPBL、PLG兩聯盟下季將正式「合作」

重磅卡司！悍將8月大巨蛋主場預售　FTIsland、權恩妃來了

「F**K！」史庫柏爾遭大谷敲安爆粗口　全收音讓球迷笑翻

大谷翔平攜手真美子亮相紅毯　夫妻同框展現甜蜜時刻

大谷翔平紅毯風範獲盛讚　長嶋一茂：「身為丈夫也是超一流」

詹皇下一站達拉斯？　獨行俠賠率登頂成「最熱門新東家」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台籃新紀元　TPBL、PLG下季正式合作

2悍將8月大巨蛋權恩妃、FTIsland

3「F**K！」投手遭大谷敲安爆粗口

4大谷翔平攜手真美子亮相紅毯

5大谷翔平紅毯風範獲盛讚

最新新聞

17比0打得這麼緊張！平野直指選手軟弱

2K湯為Kobe跌出前10抱不平

3曾頌恩瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

4徐若熙300K締本土最速紀錄

5老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366