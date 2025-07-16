重磅卡司！悍將8月大巨蛋主場預售　FTIsland、權恩妃來了

▲富邦悍將主場8月售票時程。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將暑期壓軸盛事《台灣大哥大 XVIII 悍將中學主題日》即將於 8月16、17日重返台北大巨蛋，活動卡司今（16）日搶先公開，將帶來青春熱血的棒球饗宴與賽後演唱會，打造今夏最燃球場體驗！

8月15日賽後率先登場的是創作實力派女聲Haezee黃瑋昕，以細膩溫柔嗓音為球迷譜出感動樂章，並由曾在開幕戰掀起熱潮的「八角塔男聲合唱團」再度登台，融合棒球金曲與應援曲演出，為悍將主場注入滿滿熱情。

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主題日活動將於8月16日迎來人氣樂團「小男孩樂團」與「情歌王子」周興哲接力開唱。小男孩樂團以〈Hey Girl〉、〈我想要擁有你〉等人氣作品擄獲樂迷；周興哲擁有多首破億播放金曲，將提前於小巨蛋開唱前，現身悍將中學與全場球迷大合唱！

▲▼水彈女神權恩妃。（圖／翻攝IG／kwoneunbi）

8月17日壓軸演唱會更邀來夢幻韓星組合！前 IZ*ONE 成員、現為個人 Solo 活躍的權恩妃（KWON EUNBI），將首次降臨台北大巨蛋，帶來結合唱跳的高能舞台魅力。而韓國人氣搖滾天團 FTISLAND（李洪基、李在真、崔敏煥）也將重磅登場，首次在大巨蛋開唱就獻給悍將中學，勢必點燃全場！

悍將下半季主場門票採逐月預售，8月賽事門票將於7月18日12:30開放「亞瑟傳奇」會員優先購票，每人每場限購 4 張，並依序開放其他等級會員購票；7 月 23 日12:30 起全面啟售，錯過不再，敬請把握！悍將球團補充，這次主題日和上半季主題日的票價相同，沒有多加價。

▲富邦悍將主場8月售票時程。（圖／富邦悍將提供）