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陳冠宇挑戰打擊王抓郭俊麟來餵球　明星賽相聚：要好好規劃行程

▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿陳冠宇第3度參與明星賽，將代表台灣隊參加7月20日的「全方位打擊王」，他笑說，其實不知道遊戲規則，但已經先請郭俊麟來餵球，「沒有要問他意見，就是先幫他報名了，要跟他一起！」

全方位打擊王考驗投手們任務執行以及綜合把及能力，每人各有6個指定任務，完成一任務可以獲得50分，每個任務只有15秒，15秒內未完成，直接跳下一任務。

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如果提前完成任務，將直接進入自由打擊時間，自由打擊則有5顆球，能繼續累積分數，外野50分、全壘打牆前100分，全壘打150分，內野不計分。

陳冠宇坦言，還不熟悉規則，不過已經有請教2023年奪冠的呂彥青，「真的很久沒打擊了！上次應該是穀保的OB賽對決潘文輝。」

他直呼自己是志在參加，並開玩笑稱，「我是圖個報名費，莊昕諺也有報名，他說他勢在必得，就交給他了，我沒有信心。」

比起參加，陳冠宇更想要與郭俊麟在明星賽同樂，「所以我把他叫來幫我拋球，畢竟以後不知道還有沒有同隊，難得有機會，當然要利用這兩天好好規劃行程！」他笑說，「前幾天聊到，就跟俊麟說，幫他報名餵球囉，沒有要問他意見，來就對了！」

陳冠宇認為，有郭俊麟餵球，一定會更好玩，「但希望他不要亂玩，感覺他個性就會這樣。」

第三度參加明星賽，陳冠宇相當感激，「很有幸有機會參加，以前在日本也沒有過，去年很好玩，今年還要想一些有趣的哏。」

不過比起在台灣隊，陳冠宇透露，今年很想去明星隊，因為黑色球衣實在太好看。他甚至想要發動交易，「唯一條件要把俊麟一起帶過去！」
 

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