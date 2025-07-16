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大谷翔平紅毯風範獲盛讚　長嶋一茂：「身為丈夫也是超一流」

▲大谷翔平紅毯風範獲盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平紅毯風範獲盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟明星賽16日上午於亞特蘭大盛大登場，道奇日本巨星大谷翔平與愛妻田中真美子亮相紅毯大道，展現無與倫比的風采，此舉不僅引起球迷轟動，更受到日本藝人、前職棒選手長嶋一茂的高度讚賞，他在16日播出的朝日電視節目《羽鳥慎一モーニングショー》中大讚：「大谷選手，作為一位丈夫也是超一流！」

節目報導中指出，大谷翔平與真美子是紅毯活動中首組亮相的佳偶，吸引全場目光。此次紅毯造型，大谷本人低調將焦點放在妻子身上，表示：「這次的穿搭不是以我為主，而是以她（妻子）為主來考量。」

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▲大谷翔平攜手真美子亮相紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平攜手真美子亮相紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

長嶋一茂在節目中盛讚大谷對妻子的細心：「大谷選手，作為丈夫真的是超一流，令人佩服，」長嶋一茂對大谷為妻子搭配服裝並將她擺在首位的紳士舉動表示極高肯定。

真美子今天所穿的服裝為淡桃色系長洋裝，正好呼應喬治亞州的名產「桃子」，喬治亞州也被暱稱為「桃子州（Peach State）」；長嶋一茂雖表示：「我之前並不知道這點」，但他接著笑說「現在的觀眾，特別是女性，應該都在想那件禮服是哪個品牌的吧？」長嶋最後也推測這件洋裝可能掀起一波時尚關注。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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