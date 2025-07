大谷翔平攜手真美子亮相紅毯　夫妻同框展現甜蜜時刻

▲大谷翔平攜手真美子亮相紅毯。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

2025年大聯盟明星賽台灣時間16日上午於亞特蘭大勇士主場登場,洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平與愛妻田中真美子一同亮相紅毯大道,這是田中真美子在今年4月迎來愛女後,首度公開亮相;大谷翔平受訪時表示:「這場秀的主角不是我,而是我的妻子。」

Shohei Ohtani and Mamiko Tanaka arrive at the red carpet in Atlanta pic.twitter.com/iPOUHWKEX9