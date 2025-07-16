大谷翔平攜手真美子亮相紅毯　夫妻同框展現甜蜜時刻

▲大谷翔平攜手真美子亮相紅毯。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年大聯盟明星賽台灣時間16日上午於亞特蘭大勇士主場登場，洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平與愛妻田中真美子一同亮相紅毯大道，這是田中真美子在今年4月迎來愛女後，首度公開亮相；大谷翔平受訪時表示：「這場秀的主角不是我，而是我的妻子。」

Shohei Ohtani and Mamiko Tanaka arrive at the red carpet in Atlanta pic.twitter.com/iPOUHWKEX9 [廣告]請繼續往下閱讀... July 15, 2025

大谷翔平今天身穿炭灰色套裝，搭配無領淡藍襯衫與白色運動鞋，展現低調又俐落的風格；真美子則選擇了象徵喬治亞州特產黃桃的淡橘色長洋裝，呼應活動舉辦地的在地特色，兩人牽手走過約100公尺的紅毯，現場粉絲熱情尖叫，氣氛熱烈。

▲大谷翔平攜手真美子亮相紅毯。（圖／達志影像／美聯社）



在接受電視台訪問時，大谷透露穿搭巧思：「今天是依照妻子的穿搭配色，我來做選擇的，我不是主角，主要是配合她，我想她選的是桃子的顏色，也就是淡橘色，有幾個選項，我從中選了一套來搭配。」

大谷翔平在今年美國時間4月20日與妻子田中真美子，迎接寶貝女兒出生，大谷也正式升格當爸爸；值得一提的是，這次紅毯活動成為真美子「媽媽姿」的首次亮相。

然而年僅3個月大的女兒以及他們的愛犬「Decopin」並未隨行。大谷在前一天的記者會上提到：「因為女兒還無法一起走路，所以今天沒有同行。」