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宋晟睿全壘打大賽初體驗向林智勝看齊　阿坤幽默提醒別像他「掛蛋」

▲▼ 宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

▲宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟外野手宋晟睿今年首次參加中職明星賽全壘打大賽，談起這項難得的體驗，他坦言，「一直以來都想打打看，算是一個目標。從小到大看棒球，就覺得參加全壘打大賽滿帥的，若能進職業，就想打明星賽跟全壘打大賽。」

儘管首次參戰讓他相當興奮，但宋晟睿也坦言，起初曾有猶豫，「其實有一點擔心，怕會影響到賽季，畢竟還是會擔心身體負荷。」

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是否有信心在賽中表現亮眼，宋晟睿表示，他的目標很單純，「希望在不受傷的情況下完成比賽，享受比賽最重要。」他也分享了自己對全壘打大賽的看法，「節奏掌握很關鍵，如果節奏掌握得好，其實不需要耗費太多力氣，就可以打出好成績。」

至於本次全壘打大賽的餵球投手選擇，宋晟睿最後找來隊上的訓練員高正鋐，「其實是滿喜歡打他球的，原本不知道要找誰幫我投。」事實上，江坤宇有自薦可以找他，「但他已經丟一人次了（曾頌恩），就想說算了。」他笑說，原本想找岳政華，「但怕丟起來會像在玩。」

兄弟本次共有三位球員參加全壘打大賽，宋晟睿看好曾頌恩，「我覺得魚住支數會很多，我滿看好他的。」

而曾頌恩則看好阿順（王政順），宋晟睿直言，「他在練習時真的滿會打的，就看他們兩個，我自己是以不受傷為主，享受比賽就好。」

談起過去讓他印象深刻的全壘打大賽畫面，宋晟睿提到，「看林智勝、陽耀勳比賽，甚至投手郭泓志也站上去打，覺得超酷，讓我也想挑戰看看，體驗那種全壘打大賽的感覺。」

這場全壘打大賽將與「大師兄」林智勝同場較勁，宋晟睿很期待，「他是我目標，如果他能打10支，那我就想追隨他，看看有沒有機會。」

最後，宋晟睿也透露江坤宇鼓勵他，「加油欸，不要像我那時候（2023年全壘打大賽）一樣，一支都沒打出去。」這句話也成了他的動力來源，他笑說，「要比阿坤多！」

關鍵字： 林智勝江坤宇宋晟睿中職中信兄弟

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