捕手史上第一人！羅利54轟稱霸全壘打大賽　父子聯手抱走百萬美元

▲水手捕手羅利（Cal Raleigh）。（圖／截自MLB官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟全壘打大賽15日（台灣時間）登場，前半季暫居大聯盟全壘打王、效力於水手隊的主戰捕手羅利（Cal Raleigh）強勢出擊，決賽18轟，擊敗光芒卡米內羅（Junior Caminero），成為史上首位捕手全壘打王，一家圓夢寫歷史。

羅利特別以父親Todd擔任投手、弟弟Todd Jr.擔任接捕搭檔，參加本屆比賽。首輪第7位登場的他，前半段以左打擊姿勢擊出8轟，後半切換為右打擊再補上7轟，最終以最長飛距優勢（超出對手2.43公分）驚險晉級。

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準決賽面對擊出156公尺超大號全壘打的強打者克魯茲（Oneil Cruz），羅利開局6次揮棒敲出5轟，全程維持左打姿勢並打出5連發，以19支進帳壓制對手13轟晉級決賽。決賽對手卡米內羅在正賽打出14轟，加賽僅追加1支，以總數15轟惜敗。

羅利最終贏得冠軍獎金100萬美元，父親在場邊激動振臂歡呼，賽後羅利將象徵榮耀的冠軍獎盃高舉遞給父親，兩人擁抱合影，場面相當感人。作為左右開弓重砲，羅利合計54轟中，有7轟是以右打所轟出。這也是大聯盟全壘打大賽史上，首次由捕手奪冠的紀錄。

羅利賽後受訪時滿臉通紅、直呼「感覺不可思議！」父親托德也激動表示：「這是所有爸爸夢寐以求的場面，能與兒子一起實現這個夢，真的很難以置信。」

羅利在今年上半季就已敲出38轟，是全聯盟的本壘打王，也被視為本屆賽事的頭號奪冠熱門。他也不負眾望，首次參賽就登頂封王，為捕手這個位置開啟新篇章。

▲水手捕手羅利（Cal Raleigh）。（圖／達志影像／美聯社）