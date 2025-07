海盜克魯茲狂轟513英呎怪力彈　追平賈吉非高地最遠紀錄

▲海盜強打游擊手克魯茲(Oneil Cruz)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

大聯盟全明星週最受矚目的項目之一「全壘打大賽」15日(台灣時間)在勇士隊主場登場,匹茲堡海盜強打外野手克魯茲(Oneil Cruz)在首輪賽事中敲出21支全壘打,其中一發飛越513英呎(約156.4公尺),不僅為本屆賽事最遠,也追平了賈吉(Aaron Judge)於2017年創下的非高地(非Coors Field)最長紀錄。

