海盜克魯茲狂轟513英呎怪力彈　追平賈吉非高地最遠紀錄

▲海盜強打游擊手克魯茲（Oneil Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟全明星週最受矚目的項目之一「全壘打大賽」15日（台灣時間）在勇士隊主場登場，匹茲堡海盜強打外野手克魯茲（Oneil Cruz）在首輪賽事中敲出21支全壘打，其中一發飛越513英呎（約156.4公尺），不僅為本屆賽事最遠，也追平了賈吉（Aaron Judge）於2017年創下的非高地（非Coors Field）最長紀錄。

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ONEIL CRUZ HITS THIS BASEBALL 513 FEET and 118 MPH ???? pic.twitter.com/2mtVUCSyEn [廣告]請繼續往下閱讀... July 15, 2025

根據MLB統計，自Statcast系統2016年啟用以來，能夠敲出513英呎以上全壘打的紀錄多集中在高原球場Coors Field，例如2021年索托（Juan Soto）（520呎）、史托瑞（Trevor Story）（518呎）、阿隆索（Pete Alonso）（514呎）以及大谷翔平（513呎）皆是在該地締造。克魯茲此發長打則是在亞特蘭大勇士主場所擊出，地勢無優勢，格外驚人。

26歲的克魯茲擁有「史上最速男」的稱號，在全壘打大賽他擊出的最速打球速度達到118英里（約189.9公里），根據MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）統計，自Statcast於2015年導入以來，能夠擊出118英里以上全壘打的球員僅有3人，前兩人正是洋基強打雙星賈吉與史丹頓（Giancarlo Stanton），如今克魯茲成為第三位達成此壯舉的球員。

值得一提的是，克魯茲在本季已敲出16轟，早在5月25日對釀酒人隊之戰便曾擊出時速122.9英里（約197.8公里）的全壘打，創下Statcast記錄以來最高擊球初速。