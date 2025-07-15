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大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年MLB明星賽即將於亞特蘭大的崔斯特球場登場，兩隊先發陣容於15日（台灣時間）。道奇隊監督羅伯斯（Dave Roberts）掌兵符的國聯隊，安排本季國聯全壘打王大谷翔平擔任指定打擊並擔任開路先鋒。主場球迷的最愛阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）則打第二棒。

國聯先發陣容：

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指定打擊：大谷翔平（Shohei Ohtani，道奇）
左外野：阿庫尼亞 Jr.（Ronald Acuña Jr.，勇士）
二壘手：馬提（Ketel Marte，響尾蛇）
一壘手：弗里曼（Freddie Freeman，道奇）
三壘手：馬查多（Manny Machado，教士）
捕手：史密斯（Will Smith，道奇）
右外野：塔克（Kyle Tucker，小熊）
游擊手：林多（Francisco Lindor，大都會）
中外野：阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，小熊） 

先發投手：斯肯斯（Paul Skenes，海盜）

美聯方面，由洋基總教練布恩（Aaron Boone）領軍。他將曾在洋基效力7年的托瑞斯（Gleyber Torres）安排為首棒打者，現任隊上強打賈吉（Aaron Judge）則擔任第3棒，而本季全壘打領先的羅利（Cal Raleigh）排在第4棒。

美聯先發陣容：

二壘手：托瑞斯（Gleyber Torres，老虎）
左外野：葛林（Riley Greene，老虎）
右外野：賈吉（Aaron Judge，洋基）
捕手：羅利（Cal Raleigh，水手）
一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）
指定打擊：歐赫恩（Ryan O'Hearn，金鶯）
三壘手：卡米內羅（Junior Caminero，光芒）
中外野：巴耶茲（Javier Báez，老虎）
游擊手：威爾森（Jacob Wilson，運動家） 

先發投手：斯庫巴爾（Tarik Skubal，老虎）

兩位先發投手都來勢洶洶：國聯由去年新人王、海盜的火球男斯肯斯（Paul Skenes）掛帥，美聯則推出去年的賽揚獎得主、老虎左投斯庫巴爾（Tarik Skubal）應戰，預期將上演精采投手戰。

此外，釀酒人菜鳥投手米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）雖僅出賽5場，仍獲選替補上場，引發話題。羅伯茲表示他將在明星賽中登板。

關鍵字： MLB明星賽大谷翔平托瑞斯投手

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